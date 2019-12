Avengers: Endgame, Captain America è il nonno di Star-Lord? La strana teoria su Reddit

Secondo una curiosa teoria su Avengers: Endgame, Captain America potrebbe essere il nonno di Star-Lord? Naturalmente la curiosa teoria è stata pubblicata su Reddit ed è diventata argomento di discussione tra i fan del franchise Marvel.

Avengers: Endgame, un momento del film con Chris Evans

L'utente Reddit u/chill_bishop sosterrebbe l'ipotesi secondo cui Captain America (Chris Evans) potrebbe essere il nonno biologico di Star-Lord (Chris Pratt).

La teoria ruota intorno al fatto che Laura Haddock, l'attrice che interpreta Meredith Quill, la madre di Peter Quills, appare anche in Captain America: il primo vendicatore. Secondo l'utente Reddit, la Haddock interpreta non solo Meredith, ma anche la madre di Meredith che ha un flirt con Steve Rogers a un certo punto de Il primo vendicatore. Non esiste una prova certa a tale teoria se non il fatto che la madre di Meredith non è presente al momento della sua morte all'inizio di Guardiani della Galassia, ma gli indizi sottolineati dalla teoria su Reddit potrebbero avere un senso. Restiamo in attesa di scoprire se Marvel deciderà di confermare questa fantasiosa teoria nel futuro dell'MCU.

I 20 migliori regali di Natale 2019 per i fan dei supereroi Marvel