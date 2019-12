I 20 migliori regali di Natale 2019 per i fan dei supereroi Marvel

Regali di Natale 2019 per i fan dei supereroi Marvel: 20 originali idee regalo per sorprendere tutti gli appassionati dell'Universo Marvel.

Dopo aver visto al cinema Avengers: Endgame, capitolo che conclude il primo ciclo di avventure dei Vendicatori, vi sentite un po' orfani del Marvel Cinematic Universe? Niente paura, il Natale è solo...a uno schiocco di dita! Ma questa volta, i vostri supereroi preferiti, invece di scomparire, appariranno come per magia sotto l'albero addobbato.

Se siete alla ricerca del dono perfetto per un vostro amico, figlio o parente appassionato dell'Universo Marvel oppure se volete semplicemente premiarvi per essere stati particolarmente buoni quest'anno, date un'occhiata ai nostri consigli sui migliori regali di Natale 2019 per i fan dei supereroi Marvel.

1. La tazza di Thanos

La tazza a forma di Guanto dell'Infinito di Thanos

Non potevamo che iniziare la nostra lista dei migliori regali di Natale 2019 per i fan dei supereroi Marvel con l'alleato perfetto per cominciare la giornata in modo davvero epico: la tazza a forma di Guanto dell'infinito di Thanos. Avrete un potere enorme nelle vostre mani, fin di prima mattina.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 15,00 €

2. Il trolley degli Avengers

Il trolley degli Avengers

Siete pronti a imbarcarvi in un'avventura eroica insieme a Capitan America, Iron Man, Hulk e Thor? No, non vi servono le Gemme dell'Infinito, vi basta avere questo fantastico trolley degli Avengers. L'esterno è rigido, decorato con stampa in rilievo e le quattro ruote sono multidirezionali, per permettervi un movimento in assoluta libertà.

Dove trovarlo: Shopdisney.it

Prezzo: 55,00 €

3. La guida Marvel

La copertina di Marvel Studios: la guida con le risposte a tutti i tuoi perché

Siete curiosi di sapere tutto ma davvero tutto ciò che riguarda il meraviglioso mondo dei supereroi? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa dettagliatissima guida Marvel, un'enciclopedia pensata per tutti quelli che vogliono avvicinarsi per la prima volta a questo universo ma anche per i fan desiderosi di scoprire ogni minimo dettaglio sui loro beniamini.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 12,66 €

4. Il Funko Pop natalizio di Deadpool

Il Funko Pop natalizio di Deadpool

Se amate il Natale e siete dei fan sfegatati dell'universo Marvel, abbiamo l'idea regalo perfetta per voi: questo Funko Pop natalizio di Deadpool, una simpaticissima statuetta dell'antieroe per eccellenza con in mano dei deliziosi bastoncini di zucchero bianchi e rossi.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 14,99 €

5. La chiavetta USB di Hulk

La chiavetta USB da 16GB di Hulk

Volete portare sempre con voi tutta la potenza del mitico eroe verde? Forse non potrete avere la forza del suo pugno ma stringerete nelle vostre mani il potere di 16GB di memoria con questa divertente chiavetta USB raffigurante il personaggio di Hulk.

Dove trovarla: Multiplayer.com

Prezzo: 19,90 €

6. Il maglione natalizio di Spider-Man

Il maglione natalizio di Spider-Man

Non è confezionato con fili di ragnatela (per fortuna) ma è comunque da veri supereroi questo splendido maglione natalizio di Spider-Man. Un capo di abbigliamento immancabile nell'armadio di tutti gli appassionati Marvel.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezo: 44,71 €

7. Il salvadanaio di Capitan America

Il salvadanaio di Capitan America

Non sapete dove tenere al sicuro il vostro denaro dal possibile attacco di qualche terribile villains? Ma nel salvadanaio di Capitan America, ovviamente! Il supereroe proteggerà i vostri risparmi a costo della vita, utilizzando il suo invincibile scudo.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 29,86 €

8. Il cofanetto DVD della quadrilogia degli Avengers

Il cofanetto DVD della quadrilogia degli Avengers

Volete rivivere tutte le avventure di Iron Man, Hulk, Thor, Capitan America, Occhio di Falco e Vedova Nera? Adesso è possibile con il cofanetto DVD della quadrilogia degli Avengers, contenente The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Pronti per una maratona epica?

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 21,24 €

9. Il fumetto Civil War

La copertina del fumetto Civil War

Se il fumetto è una delle vostre passioni, non potete assolutamente lasciarvi sfuggire Civil War. Scritto da Mark Millar e disegnato da Steve McNiven, Civil War è una miniserie composta da sette albi pubblicati da Marvel Comics tra il 2006 e il 2007. La trama? Dopo che il governo rende obbligatoria la registrazione degli eroi mascherati, una vera guerra civile scoppia tra i sostenitori del provvedimento e i supereroi contrari.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 13,60 €

10. Lego Super Heroes Avengers - Battaglia nel Quartier Generale

Lego Super Heroes Avengers - Battaglia nel Quartier Generale

Immergetevi in prima persona nel combattimento con Lego Super Heroes Avengers - Battaglia nel Quartier Generale. Potrete vestire i panni di Iron Man, Captain Marvel, Nebula, Hulk e Ant-Man per sconfiggere Thanos e il suo Outrider a quattro braccia.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 97,74 €

11. Il pigiama per bambini degli Avengers

Il pigiama per bambini con le stampe degli Avengers

I vostri figli potranno davvero dormire sonni tranquilli con questo stilosissimo pigiama per bambini degli Avengers. Con le stampe dei mitici Capitan America, Thor, Iron Man e Hulk e il logo degli Avengers cucito sul petto, questo pigiama diventerà un capo indispensabile per il sonno di tutti i piccoli fan dei supereroi Marvel.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 17,95 €

12. Lo zerbino Marvel

Lo zerbino con il logo della Marvel

Fate sapere a tutti i vostri ospiti che appartenete, orgogliosamente, al team Marvel, esponendo fuori dalla porta di casa questo zerbino rosso brillante con il logo della famosa casa editrice statunitense.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 22,28 €

13. La lampada LED a forma di martello di Thor

La lampada LED a forma di martello di Thor

Siete da tempo alla ricerca di una lampada che...spacca? Avete appena trovato il complemento d'arredo che renderà davvero spaziale la vostra camera da letto, il vostro studio o il vostro salotto: è la lampada LED a forma di martello di Thor.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 32,74 €

14. Il vaso da fiori di Baby Groot

Il vaso da fiori di Baby Groot

Siete dei fan del piccolo e dolcissimo Baby Groot? Allora portatelo a casa con voi e trasformatelo in un vaso da fiori o in un originale portapenne. Rifinito nei minimi dettagli e fedelissimo all'originale, farà un figurone su qualsiasi mensola della vostra casa.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 16,90 €

15. Il set da bagno per bambini degli Avengers

Il set da bagno per bambini degli Avengers

Il cofanetto con shampoo e bagnoschiuma è uno dei regali più inflazionati e riciclati delle feste natalizie? Non se si tratta del set da bagno per bambini degli Avengers! Perfetto per trasformare il momento della vasca in un'epica avventura!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 15,50 €

16. La sveglia di Iron Man

La sveglia di Iron Man

Per alzarvi da letto la mattina avete bisogno di una sveglia con i poteri speciali? Niente paura, la sveglia di Iron Man non vi lascerà poltrire sotto le coperte, grazie agli effetti sonori e alla voce del fondatore dei Vendicatori.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 23,38 €

17. Il Monopoly in edizione Marvel

La scatola del Monopoly in edizione Marvel

Stanchi dei soliti giochi da tavolo a cui vi obbligano i parenti dopo il pranzo di Natale? Allora quest'anno sorprendete tutta la famiglia con il divertentissimo Monopoly in edizione Marvel. Pronti ad addentrarvi nell'universo degli Avengers? Dovete solo partire dal VIA.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 49,90 €

18. La tenda da doccia degli Avengers

La tenda da doccia degli Avengers

Iron Man, Hulk, Thor e Capitan America nel bagno di casa vostra? Non avete le allucinazioni, è solo la coloratissima tenda da doccia degli Avengers, in materiale super resistente e con la stampa dei vostri eroi Marvel preferiti.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 21,47 €

19. L'apribottiglie di Thanos

L'apribottiglie di Thanos

Se con uno solo schiocco di dita Thanos è riuscito a radere al suolo metà dell'universo, voi riuscirete, di certo, a dare il via a una festa casalinga con l'apribottiglie a forma di Guanto dell'Infinito di Thanos. Che il caos abbia inizio!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 10,99 €

20. La bandana per animali domestici di Black Panther

Volete che anche i vostri amici animali possano trovare un dono dedicato a loro sotto l'albero? Allora date un'occhiata a questa bandana per animali domestici di Black Panther; il perfetto regalo di Natale 2019 per i fan dei supereroi Marvel...a quattro zampe.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 16,62 €