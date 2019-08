Avengers: Endgame, i capelli di Captain Marvel sono in CGI e fan impazziscono!

I capelli di Captain Marvel in Avengers: Endgame sono stati realizzati completamente in CGI, curiosità che ha fatto impazzire i fan del film.

La notizia sta circolando su Twitter, tramite dei frame fotografici che testimoniano l'effetto speciale sconvolgente, in particolare nella scena in cui Captain Marvel fluttuava nello spazio appena prima che gli Avengers trovassero Thanos nella sua fattoria.

I fan sono ovviamente rimasti increduli dopo aver visto la foto rivelatrice, reagendo per la maggior parte negativamente a questa scelta, criticando la Marvel e soprattutto il fatto che in ogni scena di Avengers: Endgame Brie Larson viene vista con una lunghezza di capelli diversa.

Il pubblico, però, non sa che è complicato far apparire i capelli veri come se fluttuassero a gravità zero, i registi di Avengers: Endgame hanno deciso che avrebbero avuto un maggiore controllo sull'aspetto finale utilizzando la tecnica del CGI. Come si vede dal tweet, la stessa tecnica è stata utilizzata per la scena con i due Captain America, in cui il cappuccio di Steve Rogers è stato realizzato virtualmente, così da far apparire differenti le due versioni del personaggio.

Scelte azzardate, certo, ma probabilmente necessarie per rendere il prodotto finale perfetto.