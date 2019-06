Avengers: Endgame, un video dietro le quinte svela una battuta tagliata dal climax del film

Un nuovo video dedicato al dietro le quinte di Avengers: Endgame svelerebbe una battuta tagliata dal climax del film.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Nel giorno del trionfo di Avengers: Endgame agli MTV Movie & TV Awards 2019, viene svelato un nuovo dettaglio sul film. Sappiamo che Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War hanno generato inizialmente più di 900 ore di girato. Gran parte di questo materiale è stato eliminato in sala di montaggio, ma i fan sono curiosi di conoscere il contenuto di tale materiale.

Grazie a un nuovo video dietro le quinte, è stata svelata una battuta tagliata da una scena chiave del climax di Endgame. Jimmy Rich dei Pinewood Studios di Atlanta ha diffuso due affascinanti clip sulla sua pagina Instagram che svelano nuovi segreti sul momento più emozionante del cinecomic.

La prima clip vede Robert Downey Jr. e Benedict Cumberbatch nei panni di Iron Man e Doctor Strange a colloquio con i Russo. La seconda clip mostra un ciak del dialogo tra Iron Man e Doctor Strange discusso nella clip precedente per mostrare come suonavano in pratica i consigli dei registi.

Come vediamo nel film, Tony Stark chiede a Strange se nella serie dei futuri possibili ne ha visto almeno uno terminate in maniera positiva. Doctor Strange gli confessa di non poterglielo dire altrimenti non si realizzerà. In Endgame questa scena si conclude così, ma nella clip svelata su Instagram Roberr Downey Jr. aggiunge una battuta giocosa di risposta: "All right, then. Well, welcome back anyway, asshole. (Va bene. Comunque bentornato, stronzo)".

La criptica risposta di Doctor strange rivolta ad Iron Man ha alimentato una teoria su Reddit che ne spiegherebbe il senso. Fin da Infinity War la scelta di Strange di lasciare che Thanos prenda la Gemma del Tempo è funzionale a salvare la vita di Tony Stark perché Strange sa già che Iron Man avrà un ruolo chiave nello scontro finale con Thanos sacrificandosi per la salvezza dei colleghi e dell'umanità intera.

