Avengers: Endgame, Baby Yoda contro Thanos nella parodia video!

Baby Yoda affronta Thanos in Avengers: Endgame, in un video dedicato alla superstar indiscussa di The Mandalorian, nuova serie tv Disney+.

L'irresistibile baby Yoda entra in azione

Baby Yoda è ora protagonista di un video ispirato ad Avengers: Endgame. Nel filmato in questione, vera e propria sinergia tra due dei principali brand della Disney, viene rielaborata la celebre sequenza dei portali, dove tutti gli eroi annientati da Thanos nel precedente Avengers: Infinity War tornano in azione per aiutare gli Avengers a sconfiggere il perfido alieno una volta per tutte. Ebbene, questa volta arriva un eroe solo: la star di The Mandalorian, Baby Yoda, che entra in scena nel suo letto volante e dotato di una piccola spada laser, con la quale dà del filo da torcere a Thanos, come già accaduto in un altro video dove è il nuovo personaggio a sfidare a duello il temibile Darth Sidious.

Questo nuovo video è l'ennesima conferma della popolarità del personaggio noto semplicemente come Baby Yoda, che ha conquistato i fan sin dalla sua prima apparizione al termine dell'episodio inaugurale di The Mandalorian, la serie live-action di Star Wars disponibile su Disney+. Oltre a numerose teorie sulla sua origine e la sua funzione all'interno del franchise (nella serie è stato svelato che ciò che rimane dell'Impero intendeva clonarlo), l'adorabile creatura ha generato un'infinità di omaggi e meme, quasi tutti incentrati su quanto sia carino e/o potente (il suo uso della Forza non passa inosservato).

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?

E non sono solo gli spettatori e i critici a essersi innamorati del piccolo alieno verde: è stato raccontato che durante le riprese dello show Werner Herzog (che appare come ospite in due episodi) si affezionò al pupazzo usato sul set a tal punto da inveire contro le alte sfere della Lucasfilm che lo volevano sostituire con una versione digitale. Ovviamente è scattata anche la febbre da merchandising, con tutti i fan che vogliono disperatamente dei gadget del personaggio, soprattutto adesso che il Natale si avvicina.

