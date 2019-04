Avengers: Endgame, Agents of S.H.I.E.L.D. ridimensiona la teoria del salto in avanti nel tempo?

La nuova stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. in arrivo sul piccolo schermo potrebbe ridimensionare la teoria secondo cui Avengers: Endgame sarà ambientato anno dopo Infinity War.

Agents of S.H.I.E.L.D. potrebbe ridimensionare la teoria del salto in avanti nel tempo alla base di Avengers: Endgame. Sabato, durante un panel del WonderCon, Marvel Television ha annunciato la data della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. (che prenderà il via il 10 maggio su ABC) confermando che i nuovi episodi saranno ambientati un anno dopo gli eventi della quinta stagione e dopo gli eventi di Avengers: Endgame. I fan dello show ricorderanno che la parte finale della quinta stagione è contemporanea agli eventi di Avengers: Infinity War. Ambientare la sesta stagione di Agents of SHIELD un anno dopo potrebbe ridimensionare i rumor sull'epoca in cui è ambientato Avengers: Endgame.

Il trailer di Avengers 4 lascia intendere che del tempo è passato tra lo schiocco di dita di Thanos e il momento in cui gli Avengers tornano a riunirsi per vendicare i caduti. Ci sono gruppi di auto-sostegno per coloro che hanno perso i loro cari della Decimazione, i sopravvissuti hanno costruito memoriali e le persone cercando di andare avanti. Quanto tempo sia passato tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame non è chiaro. Secondo alcuni fan si tratta di mesi, ma alcuni insider dell'industria avrebbero suggerito un tempo più lungo, addirittura cinque anni. Ma adesso, con le nuove informazioni sulla sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., questo sembra impossibile.

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

La quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si svolge nello stesso anno di Avengers: Infinity War, la sesta stagione si svolgerà dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tra la quinta e la sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. è passato un anno, il che significa che Avengers: Endgame dovrebbe essere ambientato nel corso dell'anno. Il salto temporale in avanti dovrebbe essere questioni di mesi e non di anni. Ma c'è sempre la questione dei viaggi del tempo, che dovrebbero essere parte integrante della trama di Avengers: Endgame. In tal caso è possibile che Endgame si apra cinque anno dopo Infinity War (come indicano alcuni rumor) e si concluda anni prima, prima della sesta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

Ma c'è anche un'altra ipotesi da tenere in considerazione: Marvel Television potrebbe aver fornito informazioni fasulle ai fan per evitare di spoilerare Avengers: Endgame. Sappiamo quanto Marvel ci tenga alla segretezza dei suoi progetti e una strategia condivisa con Marvel Television per non anticipare niente non ci sorprenderebbe affatto.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

