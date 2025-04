Avengers Doomsday, Wyatt Russell: "La preparazione al film? Un coltello al collo per evitare spoiler"

L'attore, che riprenderà i panni di US Agent nel film Marvel Studio, Thunderbolts*, tornerà anche nel prossimo crossover sui Vendicatori

Quando manca ancora un anno all'uscita di Avengers: Doomsday, Wyatt Russell ha rivelato il livello di segretezza richiesto al cast al fine di mantenere il massimo riserbo sui grandi segreti del film.

"L'addestramento ai media per Doomsday è che ti tengono un coltello puntato al collo e ti dicono: 'Se dici qualcosa, è finita'", ha detto Russell a ComicBook. Prima dell'uscita di Doomsday, i fan della Marvel potranno rivedere il personaggio di Russell, ovvero John Walker aka US Agent in Thunderbolts, che uscirà nelle sale il 30 aprile prossimo.

Anche David Harbour, che interpreta Red Guardian, si è preso la sua buona dose di rischio: "È l'acrobazia più terrificante che si possa immaginare, fare una serie di interviste in cui ti chiedono: 'Allora, abbiamo saputo che sei in Doomsday?".

Thunderbolts farà sembrare un ricordo la crisi dei Marvel Studios

Thunderbolts*: Wyatt Russell, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh in un'immagine

Mentre i recenti film del MCU come Captain America: Brave New World e The Marvels hanno avuto un rendimento significativamente inferiore sia dal punto di vista critico che finanziario, le prime reazioni a Thunderbolts sono state piuttosto positive. Queste hanno definito il film uno dei migliori film Marvel da Avengers: Endgame.

Thunderbolts*: Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman in una sequenza

All'indomani di film Marvel poco soddisfacenti, la campagna di marketing di Thunderbolts* si è concentrata sul cast e sulla troupe del film che hanno precedentemente lavorato ai film di A24, tra cui il regista e gli sceneggiatori di Lo Scontro Jake Schreier, Lee Sung Jin e Joanna Calo. Thunderbolts uscirà nelle sale italiane il 30 aprile.

Tra le prossime uscite dei Marvel Studios sono previsti I Fantastici 4: Gli Inizi il 23 luglio, mentre i due crossover sui Vendicatori, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, usciranno rispettivamente il 1° maggio 2026 e il 7 maggio 2027.