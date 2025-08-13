Avengers: Doomsday, nuove foto e video dal set mostrano Alan Cumming nei panni di Nightcrawler

Il dietro le quinte del prossimo capitolo Marvel mostra il ritorno di Alan Cumming nei panni di Nightcrawler, insieme ad altre star storiche degli X-Men.

NOTIZIA di 13/08/2025

La produzione di Avengers: Doomsday è in pieno svolgimento e, grazie a nuovi materiali dal set, arriva la conferma di un atteso ritorno. L'attore Alan Cumming, candidato al Golden Globe, ha condiviso sui social un breve video e due foto dal dietro le quinte, mostrando il suo ritorno nei panni di Kurt Wagner/Nightcrawler.

Il mutante teletrasportatore era apparso per l'ultima volta sul grande schermo in X-Men 2 del 2003, e il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe segna un evento importante per i fan. Potete vedere le foto qui sotto.

Il cast degli X-Men si riunisce nel nuovo film

Oltre a Cumming, Avengers: Doomsday riporterà sul set altre icone dei film sugli X-Men: Patrick Stewart come Charles Xavier, Ian McKellen come Magneto, Rebecca Romijn come Mystica, James Marsden come Ciclope e Channing Tatum come Gambit. La presenza di questi personaggi suggerisce che il film giocherà un ruolo chiave nell'unione tra MCU e universo mutante.

Il film è diretto da Joe e Anthony Russo, già alla guida di Avengers: Endgame, su sceneggiatura di Stephen McFeely. Il cast principale vedrà il ritorno di Robert Downey Jr. nei nuovi panni di Dottor Destino.

Tra i tanti interpreti confermati figurano Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Paul Rudd, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Florence Pugh, Letitia Wright, Tenoch Huerta Mejia, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, David Harbour, Wyatt Russell e Danny Ramirez. Kevin Feige ha dichiarato che il cast non è ancora stato annunciato al completo, lasciando presagire ulteriori colpi di scena.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, seguito dal capitolo successivo, Avengers: Secret Wars, previsto per il 17 dicembre 2027. Con un cast così ricco e il ritorno di figure storiche come Nightcrawler, l'attesa dei fan è destinata a crescere nei prossimi mesi.