Avengers: Doomsday, nuove foto e video dal set mostrano Alan Cumming nei panni di Nightcrawler

La produzione di Avengers: Doomsday è in pieno svolgimento e, grazie a nuovi materiali dal set, arriva la conferma di un atteso ritorno. L'attore Alan Cumming, candidato al Golden Globe, ha condiviso sui social un breve video e due foto dal dietro le quinte, mostrando il suo ritorno nei panni di Kurt Wagner/Nightcrawler.

Il mutante teletrasportatore era apparso per l'ultima volta sul grande schermo in X-Men 2 del 2003, e il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe segna un evento importante per i fan. Potete vedere le foto qui sotto.

Il cast degli X-Men si riunisce nel nuovo film

Oltre a Cumming, Avengers: Doomsday riporterà sul set altre icone dei film sugli X-Men: Patrick Stewart come Charles Xavier, Ian McKellen come Magneto, Rebecca Romijn come Mystica, James Marsden come Ciclope e Channing Tatum come Gambit. La presenza di questi personaggi suggerisce che il film giocherà un ruolo chiave nell'unione tra MCU e universo mutante.

Il film è diretto da Joe e Anthony Russo, già alla guida di Avengers: Endgame, su sceneggiatura di Stephen McFeely. Il cast principale vedrà il ritorno di Robert Downey Jr. nei nuovi panni di Dottor Destino.

Tra i tanti interpreti confermati figurano Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Paul Rudd, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Florence Pugh, Letitia Wright, Tenoch Huerta Mejia, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, David Harbour, Wyatt Russell e Danny Ramirez. Kevin Feige ha dichiarato che il cast non è ancora stato annunciato al completo, lasciando presagire ulteriori colpi di scena.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, seguito dal capitolo successivo, Avengers: Secret Wars, previsto per il 17 dicembre 2027. Con un cast così ricco e il ritorno di figure storiche come Nightcrawler, l'attesa dei fan è destinata a crescere nei prossimi mesi.