Avengers: Doomsday, Sebastian Stan svela l'assurdo messaggio di Anthony Mackie dopo l'annuncio del cast

Poco dopo l'annuncio del cast stellare di Avengers: Doomsday avvenuto lo scorso 26 marzo, Sebastian Stan ha ricevuto un messaggio da un vecchio amico e collega alla Marvel.

Durante un recente incontro con la stampa per il suo ultimo film del Marvel Cinematic Universe, Thunderbolts, l'interprete del Soldato d'Inverno, ha condiviso il messaggio ricevuto dal collega di The Falcon and the Winter Soldier Anthony Mackie. Nella serie Mackie interpretava Sam Wilson/The Falcon mentre Stan interpretava Bucky Barnes/The Winter Soldier, il primo ha poi fatto il salto diventando il nuovo Captain America ufficiale del MCU.

"Ho ricevuto un messaggio che diceva: 'Come va amico' e io ho risposto: 'Non c'è male. Come stai?'", ha raccontato Stan, impersonando Mackie e la sua risata. "E lui mi ha detto: 'Quando arrivi, dove alloggi? E io: 'Non lo so ancora, Anthony. Non ho ancora una casa", ha aggiunto Stan, raccontando che il suo attore e amico gli ha risposto: "Non fare così".

L'amicizia tra Sebastian Stan e Anthony Mackie ai Marvel Studios

Thunderbolts*: Sebastian Stan in una foto del film

I due sono co-protagonisti del Marvel Cinematic Universe dal film Captain America: The Winter Soldier del 2014. Come detto, hanno ripreso i rispettivi ruoli di supereroi nella serie Disney+ del 2021 The Falcon and the Winter Soldier. Alla fine della serie, Wilson assume il ruolo di Captain America al posto dello Steve Rogers di Chris Evans dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una immagine della serie

Quando recentemente Variety gli ha chiesto se sarebbe apparso in Captain America: Brave New World (Stan fa in effetti un breve cameo), l'attore ha fatto notare di essere stato impegnato nelle riprese di Thunderbolts*.

"Con Thunderbolts, lasciatemelo dire, è stato un anno molto più tranquillo per me perché non ho visto Anthony Mackie", ha scherzato l'attore. "Quindi, lo dirò. Anche se Anthony Mackie mi manca ogni giorno, ed è una cosa che non mi piace ammettere".