Avengers Doomsday, Ryan Reynolds pronto a tornare come Deadpool nel nuovo capitolo Marvel?

Dopo lo straordinario successo di Deadpool & Wolverine, che ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari a livello globale, cresce la curiosità sul futuro di Wade Wilson nel Marvel Cinematic Universe. I fan si domandano se Ryan Reynolds vestirà nuovamente i panni del Mercenario chiacchierone in Avengers: Doomsday, e un nuovo rumor sembra rafforzare questa possibilità. Negli ultimi giorni, infatti, sono emerse indiscrezioni secondo cui Deadpool avrebbe già un posto riservato all'interno del prossimo film evento dei Marvel Studios.

Le fonti che parlano della presenza certa di Deadpool nel film

Secondo l'insider Daniel Richtman, la partecipazione di Deadpool a Avengers: Doomsday sarebbe "confermata al 100%". Un'affermazione che alimenta entusiasmo tra i fan, desiderosi di rivedere Reynolds accanto ad altri protagonisti dell'universo Marvel. Nonostante non ci siano ancora comunicazioni ufficiali, il rumor si inserisce in un contesto di attese altissime: dopo l'epilogo con la TVA e il trasferimento sulla Terra 10005, il ritorno di Deadpool sembra ormai inevitabile.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

La grande domanda riguarda anche Wolverine: Hugh Jackman tornerà al fianco dell'irriverente antieroe? Per ora non ci sono certezze, ma l'idea di rivedere Logan in un film corale resta tra le più discusse.

Le dichiarazioni di Ryan Reynolds sul futuro del personaggio

Lo stesso Reynolds, in passato, aveva sottolineato la natura di outsider di Deadpool: "Non credo che debba mai diventare un Avenger o un X-Man. Se accadesse, sarebbe la fine del suo viaggio". Parole che però non escludono una sua presenza nei crossover, anzi: "Deadpool funziona benissimo con gli Avengers e con gli X-Men, ma deve restare ai margini. Il suo sogno è essere accettato, ma non può esserlo davvero". Un approccio coerente con la scrittura del personaggio, che trova nella sua ironia e nelle sue fragilità il vero motore narrativo.

Deadpool & Wolverine: il poster per l'uscita in 4DX

Oltre al possibile ritorno di Reynolds, Avengers: Doomsday può già contare su un cast ricchissimo. Tra i nomi confermati ci sono Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd e Robert Downey Jr., insieme a volti più recenti del MCU come Florence Pugh, Simu Liu, Wyatt Russell e Danny Ramirez.

Non mancano poi indiscrezioni su possibili sorprese: Chris Evans e Hayley Atwell potrebbero fare un'apparizione, così come lo stesso Reynolds. Alla regia torneranno i fratelli Russo, già autori dei più grandi successi degli Avengers, mentre la sceneggiatura è firmata da Stephen McFeely con il contributo di Michael Waldron.

La data di uscita di Avengers: Doomsday è fissata per il 18 dicembre 2026, mentre il successivo Avengers: Secret Wars arriverà il 17 dicembre 2027. Con due film così ravvicinati e un universo narrativo in continua espansione, la presenza di Deadpool potrebbe rivelarsi un elemento chiave per collegare vecchie e nuove generazioni di eroi Marvel.