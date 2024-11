Avengers: Doomsday, un noto personaggio Marvel apparirà per la prima volta nell'MCU

Un noto insider ha svelato che in Avengers: Doomsday apparirà un noto personaggio Marvel che fino ad oggi ancora non abbiamo visto nel Marvel Cinematic Universe

Anche se probabilmente non vedremo il roster completo di personaggi provenienti da tutti gli angoli del Multiverso prima di Avengers: Secret Wars, Avengers: Doomsday si preannuncia come un evento piuttosto ricco di contenuti, e sembra che i Marvel Studios abbiano intenzione di aggiungere un altro personaggio chiave alla formazione.

Secondo lo scooper Daniel Richtman, lo studio sta effettuando il casting per un ruolo segreto per Doomsday. L'eroe o il cattivo non è stato nominato, ma è descritto come un noto personaggio Marvel che avrà un ruolo più importante in Secret Wars.

Avengers: Doomsday, ecco chi potrebbe apparire nel film

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Le possibilità sono ovviamente innumerevoli, ma in base a ciò che sappiamo dai fumetti e alle indiscrezioni precedenti, c'è una discreta possibilità che si tratti di Beyonder o dell'Uomo Molecola, anche se è discutibile che uno di questi due personaggi possa essere definito ben noto al di fuori degli ambienti dei fumetti.

Miles Morales, invece, sembra essere un'altra teoria più popolare, dal momento che la Marvel e la Sony Pictures hanno confermato l'intenzione di introdurre una versione live-action dell'eroe dopo il grande successo dei film animati dello Spider-Verse.

Se si tratta davvero di un ruolo segreto, è probabile che non lo sapremo con certezza fino a quando non ci si siederà a guardare il film, sempre che la Marvel riesca a mantenere il segreto, naturalmente.

Avengers: Doomsday vedrà il ritorno dell'attore di Tony Stark/Iron Man Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino. Il film arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame

Avengers: Doomsday - un'immagine promozionale

"Poter creare storie ed esplorare personaggi all'interno dell'Universo Marvel ha realizzato il sogno di una vita, e abbiamo scoperto una potente connessione con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e tutto il team Marvel per portare questa epica avventura narrativa in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi", hanno dichiarato i Russo in un comunicato dopo il panel del SDCC.