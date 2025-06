Avengers: Doomsday, nel film potrebbe esserci la morte di un eroe molto amato dai fan

Secondo alcune indiscrezioni, uno dei sei Avengers originali dell'MCU avrà un addio epico, con la sua vita che giungerà al termine prima della conclusione della Fase 6. I sei membri originali hanno contribuito a costruire questo franchise da zero negli ultimi 17 anni, ma con due di loro già morti, potrebbe non passare molto tempo prima che la squadra si dissolva definitivamente.

Secondo quanto riferito, i Marvel Studios stanno pianificando una morte/addio adeguato per Thor, di Chris Hemsworth, in un prossimo film degli Avengers. Avendo iniziato come uno dei primi grandi eroi della Marvel Studios nel 2010, Hemsworth ha già all'attivo quasi una dozzina di apparizioni nei panni del Dio del Tuono, ma il suo tempo con l'MCU potrebbe essere vicino alla fine.

Secondo l'insider Alex Perez, la Marvel vorrebbe dare a Thor una morte importante e degna in un film degli Avengers. Tuttavia, ha anche tenuto a precisare che questo non significa che il Figlio di Odino non apparirà mai più nell'MCU:

"Tenete presente che ho detto che volevano dare a Thor una morte importante e degna in un film degli Avengers. Questo non implica automaticamente che Thor sia sparito per sempre. Non dimentichiamo che alla fine c'è ancora un posto che aspetta Thor".

Quale futuro per Thor nell'MCU?

Anthony Hopkins e Chris Hemsworth in una sequenza di Thor

Attualmente, Thor è uno dei quattro Avengers originali ancora in vita nell'MCU, gli altri sono Hulk (Mark Ruffalo), Capitan America (Steve Rogers) e Occhio di Falco (Jeremy Renner). Black Widow di Natasha Romanoff è stata una delle prime vittime di Avengers: Endgame, prima che Iron Man di Robert Downey Jr. subisse lo stesso destino quando la squadra ha sconfitto Thanos.

Finora, Hemsworth ha collezionato 13 apparizioni accreditate e non accreditate nell'MCU, tra cui un ruolo da protagonista in Avengers: Doomsday del 2026. I fan possono vederlo nei primi quattro film degli Avengers, in tutti e quattro i film di Thor, nella scena a metà dei titoli di coda di Doctor Strange, in diversi episodi di What If...?, in un cameo in Deadpool & Wolverine e in un cameo vocale non accreditato nella prima stagione di Loki. Avengers: Doomsday sarà il prossimo film di Hemsworth nei panni di Thor.

Chris Hemsworth e Tom Hiddleston nel film Thor

Guardando ai prossimi due film degli Avengers, non sarebbe sorprendente vedere i registi Joe e Anthony Russo decidere di rendere il Dio del Tuono la prossima grande vittima dell'MCU. Anche se Hemsworth non ha espresso esplicitamente il desiderio di lasciare il franchise nel prossimo futuro, l'attore ha condiviso un video tributo al suo ruolo di Thor, che alcuni fan hanno interpretato come un addio preventivo al personaggio. Essere l'attore con le apparizioni più regolari negli ultimi 15 anni potrebbe anche renderlo un candidato ideale per morire.

È interessante notare che questo potrebbe non metterlo in pericolo di non partecipare al quinto film di Thor, poiché alcune voci indicano che potrebbe essere in lavorazione un sequel dopo la fine della saga del Multiverso. Questo potrebbe avvenire in modo simile a come Scarlett Johansson ha avuto il suo addio in Black Widow dopo l'uscita di Endgame.

È anche importante ricordare che Hemsworth è irremovibile sul fatto che il suo ritorno in un film da solista dovrà essere qualcosa di unico, insistendo affinché sia una versione drasticamente diversa del suo eroe rispetto a quella vista l'ultima volta in Thor: Love and Thunder del 2022. Sebbene la sua storia specifica sia ancora tenuta segreta durante le riprese dei prossimi due film degli Avengers, non sarebbe sorprendente vederlo ottenere l'addio in grande stile anticipato dai report, in modo da avere la sua ultima occasione di brillare per l'MCU.