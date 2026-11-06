Avengers: Doomsday, Marvel ripeterà l'errore della Fase Quattro? Perché la nuova sinossi preoccupa i fan

La nuova sinossi di Avengers: Doomsday parla di tre universi e riaccende i dubbi dei fan Marvel dopo l'errore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Manca poco più di un mese all'uscita di Avengers: Doomsday, ma tra i fan Marvel comincia a farsi strada qualche preoccupazione. A provocarla è una nuova descrizione della trama, che sembra suggerire un Multiverso meno vasto di quanto molti spettatori si aspettassero.

Il timore è che i Marvel Studios possano ripetere una scelta già contestata in passato, proprio mentre si preparano a portare sul grande schermo uno degli scontri più ambiziosi dell'intero MCU.

Avengers: Doomsday, cosa rivela la nuova sinossi sui tre universi

Avengers: Doomsday, un'immagine del trailer

La discussione è partita da una sinossi contenuta nel volume From Endgame to Doomsday: A Marvel Studios Visual Dictionary: Avengers, Allies, and Foes, recentemente condivisa sui social.

Il testo anticipa che gli eroi provenienti da tre universi differenti dovranno unire le forze per impedire una catastrofe dalle conseguenze potenzialmente devastanti. A partecipare alla battaglia saranno gli Avengers, i New Avengers, gli abitanti del Wakanda, i Fantastici Quattro e gli X-Men.

Prima di affrontare il nemico comune, però, i diversi gruppi dovranno superare le reciproche diffidenze e imparare a collaborare. Le loro decisioni saranno determinanti anche per il futuro del Multiverso stesso.

Un dettaglio, in particolare, ha attirato l'attenzione degli appassionati: il riferimento esplicito a tre universi. Un numero che, per alcuni, sembra piuttosto limitato considerando le dimensioni del conflitto annunciato per il nuovo cinecomic targato Marvel.

In realtà, la presenza di tre realtà distinte era già stata anticipata dalla presentazione ufficiale del film. La nuova descrizione, tuttavia, ha alimentato ulteriormente i dubbi su quanto spazio verrà effettivamente dedicato alle altre dimensioni.

E se la grande guerra multiversale promessa dal film si svolgesse soltanto tra poche realtà alternative?

C'è il rischio di ripetere l'errore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Una scena di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Il paragone che sta circolando sui social riguarda soprattutto Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il secondo capitolo dedicato allo stregone diretto nel 2022 da Sam Raimi.

Nonostante un titolo che sembrava promettere un viaggio attraverso un'infinità di dimensioni, in quel caso la storia si concentrava prevalentemente su due universi, riservando alle altre realtà apparizioni piuttosto brevi.

Una scelta che aveva lasciato insoddisfatta una parte del pubblico, desiderosa di esplorare maggiormente le possibilità narrative offerte dal Multiverso.

Su X, alcuni utenti hanno espresso una preoccupazione simile per il nuovo capitolo degli Avengers. Un fan, ad esempio, ha scritto di essersi aspettato una vera guerra multiversale, manifestando la propria delusione all'idea che possano essere coinvolti soltanto tre universi.

Naturalmente, la sinossi non conferma che il film sarà ambientato esclusivamente in tre realtà. Il riferimento potrebbe riguardare semplicemente i mondi di provenienza delle principali squadre di supereroi, lasciando aperta la possibilità di visitare altre dimensioni. Ma la preoccupazione serpeggia ugualmente.

Marvel riuscirà a soddisfare le aspettative con Avengers: Doomsday?

La posta in gioco è particolarmente alta e l'hype alle stelle. Dopo aver costruito per anni le basi della Saga del Multiverso, i Marvel Studios si preparano a riunire personaggi appartenenti a franchise differenti, mettendoli di fronte a Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr.

Il ritorno degli X-Men, l'ingresso dei Fantastici Quattro e la presenza di diverse generazioni di Avengers promettono già un film ricchissimo di personaggi. MA questa ambizione si tradurrà anche in una rappresentazione convincente degli universi paralleli?

Per scoprirlo bisognerà aspettare il 16 dicembre 2026, quando Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Russo, arriverà nei cinema italiani. E forse il numero di universi coinvolti sarà soltanto una delle sorprese che Marvel ha deciso di tenere nascoste.