Avengers: Doomsday, James Marsden: “Interpretare Ciclope di nuovo è stato un ritorno a casa”

James Marsden è tornato a vestire i panni di Ciclope per il prossimo attesissimo film Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre 2026.

L'attore, che ha interpretato il personaggio in tre film della saga originale degli X-Men, ha raccontato in una recente intervista con Vanity Fair cosa significhi per lui tornare a questo ruolo tanto amato dai fan. Marsden ha definito l'esperienza "un vero ritorno a casa", sottolineando l'emozione e la gratitudine per far parte di un progetto così importante.

In particolare, Marsden ha ammesso che, con l'età che avanza, indossare il costume da supereroe diventa una sfida sempre più ardua, ma allo stesso tempo ha espresso grande entusiasmo nel rientrare in un mondo che ha segnato la sua carriera. Per oltre vent'anni, i fan gli hanno chiesto quando avrebbe ripreso Ciclope e ora finalmente quella domanda ha trovato risposta. Questo ritorno è un momento molto speciale per l'attore, che considera il personaggio uno dei più iconici e importanti del suo percorso professionale.

James Marsden parla del suo ritorno nel ruolo di Ciclope dopo 20 anni

Marsden ha iniziato a interpretare Scott Summers, alias Ciclope, nel primo film X-Men del 2000, proseguendo con i sequel X-Men 2 nel 2003 e X-Men: Conflitto Finale nel 2006. Nonostante la morte del suo personaggio nell'ultimo film, il richiamo dei fan e la nuova visione dell'MCU hanno permesso all'attore di tornare in scena per questa nuova avventura.

James Marsden in una scena di X-Men: Conflitto Finale

Durante l'intervista, Marsden ha scherzato sul fatto che indossare nuovamente il costume non sia semplice con l'età, ma ha sottolineato la gioia di far parte di un progetto di questa portata: "È stato un bel ritorno a un ruolo che mi ha davvero fatto conoscere, una vera icona dei fumetti. È stata una grande opportunità, e sono grato di essere tornato a interpretarlo".

Gli altri attori degli X-Men confermati in Avengers: Doomsday

Oltre a Marsden, sono stati annunciati diversi ritorni di volti storici del franchise X-Men che saranno presenti in Avengers: Doomsday. Tra questi, spiccano nomi di grande richiamo che contribuiranno a unire il passato con il presente del Marvel Cinematic Universe: Patrick Stewart tornerà nei panni del Professor X, leader degli X-Men e figura paterna per i mutanti. Ian McKellen sarà nuovamente Magneto, il celebre antagonista con poteri magnetici. Rebecca Romijn riporterà in vita Mystique, mutaforma e personaggio chiave della saga. James Marsden come Ciclope, il leader sul campo degli X-Men.

James Marsden in una foto promozionale per X-Men 3

Questi ritorni sono parte della strategia del Marvel Cinematic Universe di integrare personaggi storici per ampliare la narrazione, creando così una connessione profonda tra le diverse ere dei film sui supereroi.

Cosa aspettarsi da Avengers: Doomsday e l'impatto sul MCU

Avengers: Doomsday promette di essere uno degli eventi più importanti dell'universo Marvel, con una trama che vedrà il confronto tra eroi classici e nuovi, mentre una minaccia cosmica incombe sull'universo. La presenza di personaggi iconici come Ciclope, Professor X e Magneto indica che la storia avrà un forte legame con il passato, ma anche con l'espansione del mondo narrativo.

Il film uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026 e rappresenta un'occasione per i fan di vedere riuniti i loro personaggi preferiti in una nuova sfida epica. James Marsden e gli altri attori storici sono pronti a portare nuova linfa al franchise, garantendo un mix di nostalgia e innovazione.