Avengers: Doomsday le foto del cast confermano il ritorno di due personaggi di Wakanda Forever?

Nonostante il posticipo dell'uscita in sala di ben sette mesi, le riprese del crossover stanno procedendo senza alcuna sosta

Sembra che le riprese di Avengers: Doomsday si stiano spostando in Medio Oriente, dato che alcuni membri del cast sono stati avvistati a cena in un prestigioso ristorante del Bahrain.

Nelle ultime ore, infatti, sono state condivise online alcune foto con Anthony Mackie (Sam Wilson), Letitia Wright (Shuri), Tenoch Huerta (Namor), Danny Ramirez (Joaquin Torres), Simu Liu (Shang-Chi), Winston Duke (M'Maku) e Hannah John-Kamen (Ghost), insieme a Mabel Cadena e Alex Livinalli, che hanno interpretato Namora e Attuma in Black Panther: Wakanda Forever. Sembra che il Savage Sub-Mariner avrà il supporto di due dei suoi più fidati guerrieri Talokan quando si unirà alla lotta contro il Dottor Destino... a patto che non scelga di schierarsi dalla parte del cattivo!

Possiamo ipotizzare che questi particolari personaggi saranno raggruppati insieme per buona parte del film? Non sarebbe sorprendente se Shuri, M'Baku e Namor condividessero più scene, ma è interessante che sia presente solo un membro del cast di Thunderbolts. Naturalmente, altri attori potrebbero unirsi a loro in un secondo momento delle riprese.

Slitta l'uscita di Avengers: Doomsday e Secret Wars

Come riportato qualche giorno fa, i Marvel Studios hanno deciso di posticipare di ben sette mesi entrambe le date d'uscita dei prossimi due film sugli Avengers.

Avengers: Doomsday è stato rinviato dal 1° maggio 2026 al 18 dicembre 2026 mentre Avengers: Secret Wars invece, slitta dal 7 maggio 2027 al 17 dicembre 2027, cosa che cambierà probabilmente alcune cose all'interno del calendario delle prossime uscite targate Marvel Studios.

La prima conseguenza di questo improvviso slittamento dei piani dello studio sarà probabilmente - e come riporta anche l'insider MyTimeToShineHello - l'ulteriore slittamento della data d'uscita di Spider-Man: Brand New Day, il quale sarebbe dovuto arrivare al cinema a cavallo tra i due film sui Vendicatori. La sua data è ancora fissata al 31 luglio 2026, ma molto probabilmente non sarà rispettata.