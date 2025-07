Avengers: Doomsday e Secret Wars, Mister Fantastic sarà il nuovo leader del team nel futuro del MCU

Dopo Steve Rogers e in assenza di Tony Stark, i Marvel Studios puntano su Reed Richards di Pedro Pascal per guidare i nuovi Avengers nei prossimi film evento del MCU.

Dopo anni di speculazioni sul futuro dei Vendicatori, una nuova figura sembra destinata a guidare la squadra più potente della Terra nella prossima fase del Marvel Cinematic Universe.

A distanza di oltre sei anni da Avengers: Endgame, in cui Steve Rogers ha passato lo scudo a Sam Wilson, i Marvel Studios sembrano aver scelto un altro volto per raccogliere l'eredità del leggendario Captain America. Secondo quanto rivelato dal regista Matt Shakman, sarà infatti Reed Richards - alias Mister Fantastic - interpretato da Pedro Pascal, a diventare il nuovo leader del gruppo nei prossimi colossal Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Un personaggio chiave per il futuro dell'MCU

In un'intervista rilasciata a Variety, Shakman - regista di Fantastic Four: First Steps - ha confermato l'importanza centrale del personaggio di Richards all'interno del nuovo assetto narrativo del franchise. Il suo casting, ha ammesso, è stato tra i più difficili, proprio per il ruolo fondamentale che Reed dovrà ricoprire. "È uno scienziato, un padre, un marito, ma anche un leader", ha spiegato. "Serviva un attore in grado di incarnare tutte queste sfumature. E Pedro ha portato sul set esattamente la complessità di cui avevamo bisogno".

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

Avengers: Doomsday, previsto per il 18 dicembre 2026, sarà diretto dai fratelli Russo, già artefici del successo di Infinity War ed Endgame. La sceneggiatura è firmata da Stephen McFeely, e vedrà il ritorno di Robert Downey Jr., stavolta nei panni del leggendario villain Victor Von Doom. Accanto a Pascal, il cast include Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Chris Hemsworth, Paul Rudd, Florence Pugh, Anthony Mackie, Letitia Wright e molti altri.

Inoltre, Secret Wars, in arrivo un anno dopo (17 dicembre 2027), riunirà anche le star storiche degli X-Men come Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming e Rebecca Romijn, arricchendo l'universo condiviso con connessioni multiversali che promettono di essere spettacolari.

Kevin Feige ha dichiarato che il cast completo non è stato ancora annunciato ufficialmente e che ulteriori sorprese sono in arrivo. L'inclusione di Mister Fantastic come nuovo leader degli Avengers segna un cambio di rotta coraggioso e apre la porta a una nuova era per il franchise. Il futuro del MCU è tutt'altro che prevedibile, ma con nomi di questo calibro e storie sempre più interconnesse, i fan possono aspettarsi qualcosa di epico.