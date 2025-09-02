Avengers: Doomsday, Channing Tatum anticipa che Gambit non parlerà certo 'come i Minions'

Channing Tatum riprenderà il ruolo di Gambit nell'atteso Avengers: Doomsday, dopo essere ritornato tra le fila della Marvel in occasione di Deadpool & Wolverine.

Nel film con star Ryan Reynolds si scherzava spesso sul fatto che nessuno riuscisse a capire il personaggio, ironizzando inoltre sulla somiglianza con il linguaggio dei Minions, a causa del suo accento tipico degli abitanti degli stati del sud degli Stati Uniti, tuttavia il problema sembra destinato a non ripresentarsi in futuro.

Un cambiamento per il personaggio

Parlando con Variety, Channing Tatum ha infatti rivelato che i produttori dello studio hanno dovuto parlare e discutere a lungo per capire come affrontare quel dettaglio di Gambit. L'attore, parlando di Avengers: Doomsday, ha anticipato: "Non userò totalmente l'accento Cajun. Anthony e Joe Russo vogliono che le cose siano divertenti, ma non totalmente in stile Deadpool & Wolverine".

Channing Tatum in azione nei panni di Gambit in Deadpool & Wolverine

L'atmosfera dell'avventura che vedrà gli eroi affrontare il villain interpretato da Robert Downey Jr sarà infatti meno leggera: "Vogliono mantenere il dramma e tenerlo stretto. Quando Gambit diventa serio, quando fa cadere la maschera del Mardi Gras, le cose sono importanti".

L'accento 'incomprensibile' accanto a Deadpool

Channing, in precedenza, aveva spiegato che l'accento 'quasi incomprensibile' del suo personaggio in Deadpool & Wolverine era stato fortemente voluto: "C'è stata davvero poca improvvisazione. Il dialetto Cajun è davvero particolare. Sono cresciuto nel Mississippi e mio padre è di New Orleans. Quindi è una di quelle cose che erano intorno a me crescendo, ma non l'avevo mai usato come attore". Tatum aveva aggiunto: "Ci sono alcuni piccoli "ismi" che sono molto Cajun, ma in realtà volevamo che fossero un po' incomprensibili. Era una specie di scherzo".

Reynolds (che potrebbe forse apparire nel film diretto dai fratelli Russo), inoltre, arrivava sul set dichiarando a volte che non voleva sapere nulla di quello che stava dicendo durante alcune scene, proprio per avere una reazione naturale e ironica durante i ciak.

Sul set di Avengers: Doomsday, la star, attualmente impegnata nella promozione di Roofman, ha subito un infortunio, dovendo rinunciare a girare alcune scene d'azione e sottoporsi ad alcune sedute di riabilitazione: "Non si tratta del dolore che provo in questo momento, ma sapere che non posso ritornare indietro. E ora so come saranno i prossimi sei mesi della mia vita... Odio semplicemente invecchiare... Nella mia mente ho letteralmente ancora 30 anni, 26 se devo essere sincero".