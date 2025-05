Avengers: Doomsday, Benicio del Toro parla del possibile ritorno nel ruolo del Collezionista

Benicio del Toro, volto noto del Collezionista nell'universo cinematografico Marvel, ha recentemente commentato la possibilità di riprendere il ruolo in Avengers: Doomsday, il prossimo film corale dei Marvel Studios.

Durante la promozione del suo nuovo film La trama fenicia, l'attore è stato intervistato da ComicBook, che gli ha chiesto se tornerà a interpretare Taneleer Tivan, meglio conosciuto come il Collezionista.

Cosa ha detto Benicio del Toro

Del Toro ha risposto con cautela, lasciando intendere che nulla è ancora certo: "Non lo so, davvero. È un po' come essere chiamati per partecipare a un torneo internazionale: ti fa piacere, ma prima devono invitarti. Finora, non ho ricevuto alcuna chiamata per il secondo tempo, quindi incrociamo le dita", ha detto l'attore.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Il Collezionista è apparso per la prima volta nel MCU in Thor: The Dark World (2013), per poi ricomparire in Guardiani della Galassia (2014) e successivamente in Avengers: Infinity War (2018). In quest'ultimo, il personaggio è stato coinvolto nell'attacco di Thanos su Knowhere, in una sequenza che ha lasciato molti fan con il dubbio sulla sua sorte.

All'epoca dell'uscita di Infinity War, del Toro aveva espresso ottimismo sul destino del personaggio, dicendo: "Penso che sia ancora vivo... state parlando con lui, no?"

Anche James Gunn, regista dei Guardiani della Galassia, ha alimentato le speculazioni nel 2022, rivelando che Knowhere - la base dei Guardiani nello Speciale Natalizio - è stata acquistata proprio dal Collezionista: "Hanno comprato Knowhere dal Collezionista, ora è la loro base", aveva dichiarato Gunn a Entertainment Tonight.

Ad oggi, Avengers: Doomsday resta avvolto nel mistero, ma le dichiarazioni di del Toro fanno ben sperare chi spera in un ritorno del Collezionista nel futuro del MCU.