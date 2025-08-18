Avengers Doomsday: Alan Cumming rivela perché tornare come Nightcrawler è stato rigenerante dopo X-Men 2

L'attore, che aveva debuttato come Kurt Wagner in X-Men 2, ha raccontato di aver ritrovato entusiasmo e libertà creativa sul set del nuovo cinecomic dei Marvel Studios, dopo un'esperienza passata definita "deplorevole".

Il ritorno di Alan Cumming nel ruolo di Nightcrawler in Avengers: Doomsday è stato accolto con grande entusiasmo dai fan, ma anche dall'attore stesso. Cumming, oggi sessantenne, ha spiegato che vestire di nuovo i panni del mutante dalla pelle blu capace di teletrasportarsi è stato "davvero rigenerante", soprattutto in confronto alla sua prima esperienza in X-Men 2, che lui stesso ha definito "infelice e difficile da affrontare".

Le parole di Alan Cumming sul ritorno da supereroe e il difficile ricordo di X-Men 2

In un'intervista rilasciata a People, Cumming ha raccontato di aver appena terminato le riprese del nuovo capitolo diretto dai fratelli Russo, aggiungendo di aver vissuto un set completamente diverso da quello di oltre vent'anni fa: "È stato emozionante tornare a interpretare Nightcrawler. All'epoca fu un'esperienza complicata, ma oggi è stato bello, quasi commovente. Mi sono sentito davvero accolto".

X-men 2: wallpaper con Ian McKellen

L'attore non ha mai nascosto i problemi legati alla produzione di X-Men 2, che ha descritto più volte come "orribile" a causa del clima pesante e delle tensioni dietro le quinte. Il regista Bryan Singer, poi escluso da Hollywood dopo gravi accuse di cattiva condotta, avrebbe reso l'ambiente di lavoro "violento e pericoloso". Per Cumming, quello fu un periodo da dimenticare, nonostante il film sia considerato uno dei migliori del franchise.

Una nuova energia sul set Marvel

Il ritorno in Avengers: Doomsday ha però ribaltato completamente la sua percezione. Cumming ha sottolineato di essere rimasto sorpreso dalla disponibilità e dalla gentilezza di tutta la produzione, e di aver potuto girare le sue scene con agilità grazie al supporto della tecnologia: "Ho lavorato in green screen, con sequenze brevi e ben organizzate, senza la pressione che ricordavo in passato. È stato fantastico riuscire a interpretare un supereroe a 60 anni".

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Il film, in uscita il 18 dicembre 2026, vedrà il ritorno di numerosi volti celebri del Marvel Cinematic Universe e l'ingresso di nuovi protagonisti. Tra i nomi confermati ci sono Robert Downey Jr.. nei panni del temibile Dottor Destino, James Marsden, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer e Channing Tatum. A loro si uniranno anche Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, reduci da I Fantastici Quattro: Primi Passi. Un cast che promette di dare vita a una delle produzioni più imponenti mai realizzate dai Marvel Studios.

Resta ancora un mistero quale sarà il ruolo esatto di Nightcrawler nella trama di Avengers: Doomsday, ma l'entusiasmo mostrato da Cumming lascia intendere che il personaggio avrà un impatto significativo. L'attore ha dichiarato di sentirsi finalmente libero di esprimere il suo talento senza vincoli e di guardare al futuro del MCU con grande curiosità.