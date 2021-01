Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Kevin Feige ha affermato che ci saranno nuovi film sugli Avengers, ma non necessariamente durante la Fase Quattro. Intervistato da IGN, il produttore e supervisore del Marvel Cinematic Universe ha risposto a domanda diretta sul futuro cinematografico degli eroi più potenti della Terra: "Direi di sì. La risposta è sì, a un certo punto torneranno."

Una risposta molto vaga, che però non contraddice quanto detto dallo stesso Feige, sempre durante una chiacchierata con IGN, nel 2019: in tale sede, dopo l'uscita del quarto film dedicato agli Avengers, affermò che ci sarebbe stata una pausa, il che lasciava intendere che la Fase Quattro sarà la prima del franchise a non avere un lungometraggio appositamente dedicato al team.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

Una decisione che di per sé ha senso, considerando che al termine di Avengers: Endgame la formazione originale si è sciolta, in parte perché non ci sono più i due leader: Tony Stark è morto e sepolto, e Steve Rogers si è ritirato a vita privata (ufficialmente anche lui fa parte dei defunti, come visto in Spider-Man: Far From Home).

La Fase Quattro si concentrerà quindi sulle nuove avventure in solitario di personaggi già noti, come Spider-Man, Thor e Doctor Strange, e sui debutti di eroi inediti come gli Eterni, Shang-Chi, She-Hulk e Ms. Marvel. Questa Fase conterrà anche l'atteso esordio nel Marvel Cinematic Universe dei Fantastici Quattro, precedentemente in mano alla Fox. Non c'è una data precisa, ma si presume che il film non uscirà prima del 2023, anche a causa degli impegni del regista Jon Watts che sta attualmente lavorando al nuovo film di Spider-Man, previsto per la fine di quest'anno. Situazione globale permettendo, la Marvel ha attualmente quattro film in cantiere per il 2021 e cinque per il 2022, di cui uno con la data annunciata ma senza titolo (ma si presume che non si tratti di un titolo nuovo di zecca, bensì di uno dei progetti già noti).