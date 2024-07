Avengers: Brie Larson anticipa il ritorno di Captain Marvel in Doomsday e Secret Wars?

Dopo la notizia del ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe nei panni del Dottor Destino, Brie Larson, interprete di Captain Marvel, ha condiviso la sua reazione e svelato se sarà presente in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Mentre la Fase 5 si avvicina alla sua conclusione, la linea temporale del MCU non ha ancora terminato la Saga del Multiverso, poiché la sua grande minaccia è ancora in circolazione. Tuttavia, questa minaccia non sarà più Kang il Conquistatore, dopo il licenziamento di Jonathan Majors dal franchise di Kevin Feige.

Con due film sui Vendicatori in programma, molti si sono chiesti quali eroi torneranno per la Fase 6. Durante un'apparizione al Bingeworthy Podcast di The Playlist, è stato chiesto alla Larson se Carol Danvers farà o meno il suo ritorno nel MCU in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

The Marvels: un primo piano di Brie Larson

La star del MCU ha mantenuto il riserbo, ma ha lasciato intendere che potrebbe già sapere quando avverrà la prossima apparizione di Carol: "Non posso dire nulla e non posso nemmeno dire che non so nulla perché questo potrebbe significare che c'è qualcosa da dire o da non dire. Quindi mi limiterò a dire che non posso dire nulla".

Avengers: Doomsday e Secret Wars: quando inizieranno le riprese dei prossimi crossover Marvel?

Nonostante la Larson non sia apparsa durante il panel nella Sala H dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego, il podcast le ha comunque chiesto cosa ne pensasse dell'ingaggio di Downey Jr. nei panni del Dottor Destino. A quanto pare l'attrice si era appena incontrata con Kevin Feige prima dell'evento, raccontando di aver parlato del panel prima del grande annuncio sul Dottor Destino:

"Voglio essere chiara. Ero rimasta sola con Kevin [Feige]. Era lo stesso giorno e lui mi ha detto: 'Oh sì, faremo una cosa al Comic-Con'. Non mi ha anticipato proprio nulla!".