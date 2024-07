Avengers: Doomsday e Secret Wars: quando inizieranno le riprese dei prossimi crossover Marvel?

Mentre i Marvel Studios stanno rimettendo insieme la vecchia banda per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ci saranno alcuni cambiamenti nel modo in cui lo studio normalmente gestisce il suo programma di produzione.

Nel caso in cui viviate sotto una roccia, la grande notizia di sabato sera al Comic-Con di San Diego è stata il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe nei panni stavolta del Dottor Destino. Inoltre, Joe e Anthony Russo torneranno a dirigere i prossimi due film dei Vendicatori.

Si tratta ovviamente di grandi affari, ma un recente rapporto fa luce su dove e quando inizierà la produzione dei nuovi film dei Vendicatori, visto che l'uscita di Doomsday e Secret Wars è fissata rispettivamente per il maggio 2026 e il maggio 2027.

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Secondo Variety, invece di effettuare le riprese di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars ad Atlanta come i precedenti crossover, la Marvel porterà i due film a Londra per le riprese, che dovrebbero iniziare verso la metà del 2025. La maggior parte delle produzioni cinematografiche Marvel ha avuto come sede Atlanta, quindi questo è sicuramente un cambiamento importante rispetto alla norma.

Robert Downey Jr. avrebbe dovuto interpretare il Dottor Destino già tempo fa

I fratelli Russo e Downey Jr. avranno anche lauti compensi e ulteriori vantaggi nell'ambito dei loro nuovi accordi con la Marvel. Come già riportato in precedenza, i Russo riceveranno 80 milioni di dollari per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars e il loro studio AGBO produrrà entrambi i film. Per quanto riguarda l'ex-Iron Man, oltre a una cifra che va ben oltre gli 80 milioni per i due film, riceverà un jet privato per gli spostamenti, una sicurezza dedicata e un "accampamento per roulotte".

Downey Jr. avrebbe imposto alla Marvel un'unica condizione al suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe: i film sugli Avengers in cui sarebbe tornato avrebbero dovuto essere diretti da Anthony e Joe Russo.