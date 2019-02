Avengers: un fan paragona le armature di Iron Man di Infinity War e Endgame

Un fan dell'MCU ha paragonato l'armatura di Iron Man in Avengers: Infinity War con la classica tuta che il personaggio sembrerebbe indossare in Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame potrebbe vedere per l'ultima volta Robert Downey Jr. con indosso il costume di Iron Man. Nel corso degli anni, Tony Stark ha perfezionato le varie tute realizzando una gran quantità di prototipi, l'ultimo dei quali è la "Bleeding Edge" vista in Avengers: Infinity War. L'armatura in questione è stata distrutta nel finale di Infinity War. Un recente set di giochi Lego ha svelato il look della Mark 85 di Avengers: Endgame, che dovrebbe avere un design classico.

La morte di Tony Stark in Avengers: Endgame non è stata confermata, ma sono molti i fan che temodo di assistere alla fine dell'arco narrativo di Iron Man. Il contratto di Robert Downey Jr. è in scadenza, così come quello di Chris Evans, Alias Captain America. Anche se non vi sono ancora certezze, sono in molti quelli che si preparano al peggior scenario possibile. Ciò che è certo è che Iron Man, con indosso la sua classica armatura, venderà cara la pelle anche stavolta per sconfiggere Thanos e i nemici che verranno.

La sorte di Iron Man sarà nota solo con l'uscita nei cinema di Avengers: Endgame, a partire dal 24 aprile.

