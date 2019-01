Avengers 4 – Endgame: un'immagine leaked svela le possibili armature di Iron Man

Marica Lancellotti

Mancano tre mesi all'arrivo di Avengers: Endgame in sala ma prima di allora la divisione Consumer Products della Disney dovrà cominciare a lanciare sul mercato i gadget. Qualcuno, però, è riuscito a fornire una ghiotta anticipazione, sul film e sul merchandising, attraverso un'immagine rubata ai set LEGO che mostra ben 3 armature di Iron Man.

L'utente di Instagram 1414falconfan, che non è nuovo ai leak dall'universo LEGO, ha diffuso un'immagine che anticipa l'arrivo di un set con tre diverse versioni dell'armatura di Iron Man: la Mark 1, la prima creata da Tony Stark, la Mark 5, vista in Iron Man 2, e la Mark 41, creata da Tony Stark dopo la battaglia di New York. Secondo l'utente, le rivedremo tutte e tre in un set che ricostruirà la armor room del Vendicatore interpretato da Robert Downey Jr., piuttosto che nel tanto chiacchierato viaggio nel tempo di Avengers: Endgame. Naturalmente c'è solo un modo per scoprire la verità: aspettare l'arrivo al cinema del nuovo cinecomic Marvel, atteso per il 24 aprile.