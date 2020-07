Avengers 5: uno spoiler sulla trama in un Easter Egg di Avengers: Endgame?

Avengers Endgame - Mark Ruffalo è Hulk in una divertente sequenza

Secondo una nuova teoria dei fan, Avengers: Endgame conterrebbe un Easter Egg possibile spoiler sulla trama di Avengers 5. Su Reddit, come riportato da Inverse, un utente ha messo a confronto un'immagine del film con una pagina del fumetto Secret Wars, celeberrimo crossover pubblicato tra il 1984 e il 1985: nel primo caso, Hulk sorregge l'intero quartier generale degli Avengers, subito prima della battaglia finale, mentre nel secondo fa la stessa cosa con una montagna.

I fratelli Russo hanno precedentemente dichiarato di essere grandi fan di quella storyline specifica, dove tutti gli eroi Marvel vengono trasportati su un mondo lontano per combattere contro vari antagonisti, e nel 2018 hanno dichiarato di volerla portare sullo schermo, dovessero tornare dietro la macchina da presa per un film del Marvel Cinematic Universe. Che quell'inquadratura specifica di Hulk sia un indizio?

Avengers: Endgame, una scena del sequel

In ogni caso, anche se quel momento in Avengers: Endgame dovesse rivelarsi solo un simpatico omaggio, è innegabile che Secret Wars, e in particolare la prosecuzione del 2015, potrebbe essere un buon materiale di base per il prossimo crossover cinematografico, dato che si parla di realtà parallele e dell'introduzione di nuovi personaggi nell'universo che già conosciamo.

Secret Wars non è, però, l'unica possibile fonte di ispirazione per il ritorno in scena degli eroi più potenti della Terra: dopo l'uscita di Captain Marvel si è parlato dell'eventualità di un adattamento di Secret Invasion, incentrato sulla fazione malvagia degli Skrull (finora mostrati come alleati dei nostri eroi), e c'è chi pensa che la miniserie WandaVision possa porre le basi per una trasposizione di House of M, dove Scarlet Witch crea una realtà alternativa per riportare in vita i propri figli. Anche in quel caso sarebbe un buon espediente per introdurre figure come i mutanti, ora utilizzabili nel Marvel Cinematic Universe in seguito all'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney.