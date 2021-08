Avengers 5: Kevin Feige svela quando potrebbe essere realizzato

I fan della Marvel da tempo si chiedono quando debutterà nelle sale Avengers 5 dopo gli importanti cambiamenti avvenuti in Endgame e ora Kevin Feige ha aggiornato sul progetto.

In passato, con l'eccezione del capitolo conclusivo della lotta contro Thanos, i film con al centro il team di supereroi sono stati distribuiti a distanza di tre anni uno dall'altro, ma il quinto capitolo non seguirà questa tradizione.

Kevin Feige, intervistato da Collider, ha dichiarato: "Penso che vogliamo far trascorrere una ragionevole quantità di tempo dopo Endgame per iniziare una nuova saga, che è già in corso ed è già iniziata".

Il presidente dei Marvel Studios ha ribadito: "E poi c'è bisogno di tempo, come accaduto nella Fase 1, per costruire quella saga prima di coinvolgere tutti".

Nella nuova fase del MCU sarà Anthony Mackie ad avere il ruolo di Captain America con il suo Sam Wilson, mentre tra i nuovi arrivi nel team degli Avengers potrebbero esserci Shang-Chi, ruolo affidato a Simu Liu, Natalie Portman che diventerà The Mighty Thor in Thor: Love and Thunder, Kamala Khan/Ms. Marvel che è stata affidata a Iman Vellani, Monica Rambeau che ha il volto di Teyonah Parris, e le eroine che debutteranno in Hawkeye e Ironheart, ovvero Kate Bishop e Riri Williams che avranno il volto di Hailee Steinfeld e Dominique Thorne. Rimane inoltre da scoprire in che modo verranno coinvolti i protagonisti di Eternals, di cui è stato diffuso un nuovo spettacolare trailer.

Eternals: il final trailer del film Marvel di Chloe Zhao