Eternals: il final trailer del film Marvel di Chloe Zhao

Angelina Jolie e gli altri protagonisti di Eternals, il nuovo film Marvel diretto da Chloe Zhao, si mostrano nel final trailer del lungometraggio in uscita.

Dopo una lunga serie di rinvii, Eternals è pronto per arrivare sul grande schermo. Quando mancano meno di tre mesi all'uscita del film, i fan della Marvel possono dare un'ulteriore occhiata alla nuova squadra di supereroi del MCU, tramite il final trailer rilasciato in queste ore, il quale mostra importanti scene di combattimenti che coinvolgono tutti i protagonisti, compresi Angelina Jolie e Richard Madden.

Con Black Widow ormai alle spalle ed il rilascio di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ormai imminente, l'attenzione promozionale dei Marvel Studios sta iniziando a spostarsi verso Eternals, l'attesissimo film diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao. In uscita nelle sale a novembre, l'opera racconta la storia di un gruppo di antichi esseri che vegliano sulla razza umana. Il team della Marvel ha suggerito che Eternals potrebbe essere uno dei film più singolari dello studio fino ad oggi, ed il nuovo trailer non fa che accrescere ulteriormente le aspettative.

Eternals introdurrà 10 nuovi eroi nel Marvel Cinematic Universe. Zhao e i Marvel Studios hanno riunito un cast stellare, composto da Richard Madden, Gemma Chan, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Ma Dong-seok e Lia McHugh. A loro si aggiunge anche Kit Harington, star de Il Trono di Spade, il quale ricoprirà un ruolo di primo piano nel film, quello di Dane Whitman, ma non fa parte degli Eterni. Il film prenderà il via all'alba della civiltà e la storia si svolgerà quindi in oltre 7.000 anni, proponendo tematiche attuali e al tempo stesso riflettendo sul passato.