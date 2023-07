Avengers 5, Anthony Mackie: 'Se gli attori scioperano, Marvel dovrà ingaggiare degli YouTuber'

Nel corso di una recente intervista concessa a Inverse, Anthony Mackie, star del Marvel Cinematic Universe, ha commentato l'attuale distrazione a Hollywood, dove allo sciopero degli sceneggiatori della WGA, potrebbe aggiungersi quello degli attori della SAG.

Dall'inizio di maggio, la Writers Guild of America ha disposto un'ordinanza di sospensione del lavoro per i membri del sindacato a causa delle trattative per ottenere salari equi e in risposta alla minaccia dell'IA. La Directors Guild ha raggiunto un accordo con l'AMPTP per evitare uno sciopero; tuttavia, le trattative contrattuali della SAG in risposta all'IA e ai diritti residuali dello streaming sono ancora in corso.

"Se scioperiamo sarà un disastro", ha dichiarato Mackie, sottolineando che l'unico modo per andare avanti è trovare un accordo equo tra gli studios e il sindacato. "Dovranno farlo. A meno che non decidano di ingaggiare un gruppo di fottuti YouTuber per fare 'Avengers 5'!".

L'attore del MCU ha continuato: "Una volta che gli studios sono diventati pubblici e sono stati acquistati da grandi aziende, siamo rimasti fottuti. Non si tratta più di arte. Non si tratta più di un lavoro interessante e divertente. Si tratta di dividere i profitti a fine trimestre. Si tratta di azionisti. Quindi si sta letteralmente violentando e saccheggiando l'industria. È una specie di cannibalismo".

Mackie ha da poco terminato le riprese di Captain America: Brave New World, in cui lo vedremo indossare il costume del successore di Steve Rogers.