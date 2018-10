Avengers 4: un libro illustrato conferma la trama

Un libro dedicato ad Avengers 4 confermerebbe le anticipazioni sulla trama svelate finora.

The Road to Avengers 4 Marvel Cinematic Universe è un libro di illustrazioni che segue la lavorazione di Avengers 4 proprio come The Road to Avengers: Infinity War aveva accompagnato l'uscita in sala di Avengers: Infinity War. Il libro svela il dietro le quinte con interviste, foto e concept artwork; al momento non è stato ancora svelato su Amazon il titolo completo del libro per evitare spoiler legati al titolo di Avengers 4.

Ecco la descrizione del libro apparsa su Amazon: "Il quarto capitolo della saga degli Avengers sarà il culmine di 22 film interconnessi e mostrerà al pubblico il punto di svolta di questo epico viaggio. Questo volume da collezione contiene illustrazioni dai film che conducono a questo emozionante evento, inclusi disegni dedicati al dietro le quinte, interviste e fotografie di Avengers: Infinity War."

La stessa frase che descrive genericamente la trama di Avengers 4 era apparsa in precedenza sulla rivista Licensing Magazine. A cosa si riferisce il punto di svolta anticipato nel plot diffuso ufficialmente? Probabilmente alla nuova direzione che il Marvel Cinematic Universe intraprenderà dopo Avengers 4, con la scomparsa di alcuni degli eroi più amati e la comparsa di nuovi personaggi.

Il primo trailer di Avengers 4 uscirà entro la fine dell'anno. Ma per conoscere tutta la verità sul futuro degli Avengers non ci resta che attendere l'uscita in sala di Avengers 4, prevista per il 3 maggio 2019.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!