Avengers 4: Endgame, confermato il ritorno di un altro personaggio morto, Ken Jeong nel cast

Avengers: Endgame sta per riportare il vita un altro personaggio defunto, in più è stato annunciata la presenza di un cameo della star di Community Ken Jeong. I Marvel Studios stanno preparando il gran finale della Fase Tre del Marvel Cinematic Universe e il cast di Endgame, a quanto pare, sarà ancora più ampio di quanto ci aspettavamo.

Non è un segreto che molti degli Avengers polverizzati dallo schiocco di dita di Thanos faranno ritorno, anche se ancora non sappiamo come. I viaggi nel tempo sono la teoria più plausibile e questa scelta narrativa aprirebbe la strada a un sacco di possibilità narrative che i fratelli Russo, registi del film, a quanto pare sfrutteranno appieno. In precedenza vi sono stati rumor sul possibile ritorno di Crossbones (Frank Grillo), si è parlato della presenza di scene che coinvolgono Howard Stark (John Slattery) e anche la Peggy Carter di Hayley Atwell potrebbe ricomparire.

Oggi questa lista si allunga ulteriormente. Secondo Revenge of the Fans, Rene Russo tornerà in Avengers: Endgame nel ruolo di Frigga, Regina di Asgard e moglie di Odino, nonché madre di Thor e Loki in Thor e Thor: The Dark World. Un'altra novità nel cast sarebbe la presenza di Ken Jeong, già diretto dai fratelli Russo ai tempi di Community, in un cameo top secret.

Il ritorno di Frigga appare una novità assoluta, ma visto che la presenza dei viaggi nel tempo in Avengers: Endgame è ormai assodata non è poi così strana l'idea di ritrovarla sullo schermo. Frigga è stata uccisa dal Dark Elf Algrim (Adewale Akinnuoye-Agbaje) in Thor: The Dark World, ma dal momento che apparentemente anche Loki sarebbe morto per mano di Thanos e presto ricomparirà in una serie Marvel realizzata per Disney+, anche il ritorno di sua madre potrebbe non essere casuale.

L'uscita italiana di Avengers: Endgame è fissata per il 24 aprile.

