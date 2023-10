Avatar: La via dell'acqua, la risposta di Jack e Neytiri a una tragica morte analizzata da un terapeuta

Ebbene sì: la morte più tragica che avviene in Avatar: La via dell'acqua e la conseguente reazione di Jake e Neytiri, sono state analizzate nel dettaglio da un terapeuta.

In un recente episodio di Cinema Therapy, il terapeuta Jonathan Decker ha assistito alla morte di Neteyam in Avatar: La via dell'acqua e l'ha analizzata nel dettaglio, compresa la reazione di Jake e Neytiri alla tragedia.

Mentre Neytiri diventa "ferina per il dolore", come dice Decker, il terapeuta nota come la risposta di Jake sia diversa, poiché incolpa il figlio minore Lo'ak per la morte di Neteyam:

"Sono entrambi in lutto. È una cosa meschina, cattiva e offensiva da dire, ma ci si può immedesimare parecchio. Lui incolpa il figlio per la morte dell'altro figlio. E, ancora una volta, se sei in grado di valutare ciò che sta realmente accadendo, non diresti mai una cosa del genere. Non si può dare tregua a Jake, ma lui continua a fare quello che fa, cioè essere compassionevole con la moglie e severo con i figli".

Decker ha proseguito nella sua analisi: "Stava raggiungendo un posto migliore. Penso che sia vero. Impariamo, ci evolviamo e cresciamo, e spesso facciamo le cose al meglio, finché le cose vanno bene. Ricadiamo nei nostri comportamenti passati. Anche se, come spettatore, è stato frustrante e doloroso vedere Jake comportarsi così alla fine del film. È fedele al personaggio ed è fedele a come sono le persone. È fedele alla psicologia umana. Ma abbiamo bisogno di questa catarsi. Affinché ci sia un arco narrativo, deve raggiungere un luogo sano".

Come vediamo nel finale di Avatar: La via dell'acqua, Jake e Neytiri cercheranno di vendicarsi di Quaritch per la morte del figlio, cercando di porre fine alla sua furia distruttiva una volta per tutte. La morte di Neteyam dovrebbe anche avere una profonda influenza su Lo'ak, rendendolo potenzialmente più cauto nel proteggere i suoi fratelli o facendogli imboccare un sentiero oscuro di dolore e rimpianto.

Avatar: La via dell'acqua ha ignorato una parte importante della storia di Neytiri

La straziante tragedia potrebbe avere un effetto anche sugli altri figli di Jake e Neytiri, Kiri (Sigourney Weaver) e Tuk (Trinity Jo-Li Bliss), che perseguiranno i propri percorsi di vendetta o di guarigione.