Avatar: svelati i titoli dei sequel del film?

Mancano poco più di due anni all'uscita del sequel di Avatar, le cui riprese sono attualmente in corso insieme a quelle del terzo film (il quarto e quinto capitolo saranno ufficialmente avviati in base agli incassi dei primi due seguiti). Nell'attesa, la BBC sostiene di aver trovato dei documenti che svelano i titoli dei quattro film, e per ora non c'è stata alcuna conferma né smentita da parte di James Cameron o della 20th Century Fox. Secondo l'emittente britannica, i quattro film si chiameranno Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider e Avatar: The Quest for Eywa.

Il primo di questi avrebbe senso, poiché Cameron in precedenza ha dichiarato che il secondo episodio esplorerà l'ecosistema acquatico del pianeta Pandora. Più discutibili gli altri tre titoli, in particolare The Seed Bearer ("Il portatore di semi") che è già diventato oggetto di giochi di parole e facile ironia sui social. Come sottolineato dal sito americano Collider, è possibile che questi siano degli appellativi provvisori, e che possano cambiare prima dell'uscita dei film. Da non sottovalutare, in particolare, un eventuale intervento della Disney, la cui acquisizione della Fox dovrebbe raggiungere la fase finale già a gennaio 2019. Inoltre, come già detto, l'esistenza del quarto e quinto film dipenderà interamente dall'esito commerciale del secondo e del terzo.

Il primo sequel di Avatar arriverà nelle sale americane il 18 dicembre 2020, mentre il terzo episodio uscirà un anno dopo, il 17 dicembre 2021. Qualora venissero realizzati, il quarto film uscirà il 20 dicembre 2024 e il quinto il 19 dicembre 2025. È stato confermato il ritorno di gran parte del cast dell'originale: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Giovanni Ribisi, Dileep Rao, CCH Pounder e Matt Gerald. Tra i volti nuovi c'è Kate Winslet, già diretta da Cameron in Titanic.