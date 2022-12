Avatar: Stephen Lang ha spiegato come il colonnello Quaritch farà ritorno nel sequel

Uno dei personaggi più memorabili del primo Avatar resta sicuramente il colonnello Miles Quaritch di Stephen Lang. Anche se nel corso della storia lo vediamo perdere la vita, sappiamo che ritornerà nel seguito. L'attore ha spiegato come.

Una scena del film Avatar con l'attore Stephen Lang che interpreta il Col. Quaritch

"Si tratta di un avatar autonomo geneticamente modificato",ha detto Lang nel corso di una recente intervista con Empire sul ritorno del suo personaggio in Avatar: La via dell'acqua, "Al suo interno sono stati scaricati la mente, le emozioni e, cosa ancora più interessante, forse l'anima stessa di Quaritch. È tutta roba piuttosto esoterica. È dotato di una vera e propria banca dati con tanto di memoria fino al momento in cui viene effettuato il trasferimento di DNA. Per questo motivo non ricorda tutto quanto. Non ha memoria della sua morte, ad esempio".

È bene precisare però che il "nuovo assetto" è ben lungi dall'essere perfetto o migliore rispetto alla sua precedente versione in Avatar, almeno in base alle parole di Lang: "Penso che sia incompleto, è giusto dirlo. Se ci rifletti, nel film originale Quaritch aveva una sua funzione e un ruolo precisi connessi direttamente con la sua personalità. Il suo compito era quello di creare conflitto. Ora ha ancora quella funzione, ma penso anche che, proprio per la profondità di ciò che Jim [James Cameron] sta esplorando qui sia diventato molto di più. Vedremo parti di lui che non abbiamo visto finora. Con l'evolversi della scrittura stessa alla base della storia anche i suoi personaggi stanno esplorando dei territori del tutto inediti".

Avatar: verrà mai realizzata una serie TV? La risposta di James Cameron

Avatar: La via dell'acqua, arriverà nei cinema italiani a partire dal 14 dicembre.