Avatar: verrà mai realizzata una serie TV? La risposta di James Cameron

James Cameron ha parlato della possibilità di vedere il mondo di Avatar rappresentato sul piccolo schermo, nonostante per lui non sia la priorità assoluta al momento.

Cresce l'attesa dei fan attorno al sequel di Avatar, La Via dell'acqua, in arrivo nelle sale la prossima settimana. Nel frattempo il regista James Cameron ha parlato della possibilità, prima o poi, di vedere una serie TV ambientata nel mondo di Avatar. Allerta spoiler: la proposta non sembra interessargli.

"Il problema principale di questi personaggi in CGI è che richiedono duro lavoro e un budget così dispendioso da non funzionare per la TV. Magari tra 10 anni ne possiamo riparlare, con l'ausilio della machine deep laearning. In futuro potremmo realizzare qualcosa per il piccolo schermo, ma al momento la possibilità non mi interessa" ha dichiarato Cameron ai microfoni di The Hollywood Reporter.

Avatar 2: un'immagine del sequel

Le dichiarazioni del regista hanno quindi spento le possibilità di una serie TV a meno che non venga realizzata da qualcun altro. Lo stesso potrebbe accadere per Avatar 6 e 7: Cameron ha detto di essere tranquillamente disposto a realizzarli, se il pubblico li vorrà, ma avrà bisogno di un aiuto per via della sua età.

Avatar: La via dell'acqua dovrebbe diventare il quarto o quinto incasso di sempre per non fare flop

Al momento, però, il terzo capitolo di Avatar è stato quasi girato nella sua interezza e anche molte scene del quarto film sono state ultimate. Lo scopo è quello di non far passare un lasso di tempo eccessivo tra i vari progetti, come accaduto con il primo Avatar, uscito nel 2009, e il sequel che arriva adesso a distanza di 13 anni.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La via dell'acqua torna a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), dei pericoli che li minacciano, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

L'uscita italiana di Avatar: La via dell'acqua è prevista per il 14 dicembre.