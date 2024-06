Avatar: La leggenda di Aang 2, Netflix lancia il cast per attori ciechi e ipovedenti per il ruolo di Toph

Netflix sta procedendo nello sviluppo della seconda stagione di Avatar - La Leggenda di Aang, in quanto è alla ricerca di qualcuno che interpreti Toph nei prossimi episodi della serie live-action.

Nel caso vi fosse sfuggito, Netflix ha rinnovato lo show per ben due stagioni dopo il successo della prima mandata di episodi approdati sulla piattaforma alla fine dello scorso febbraio. Il rinnovo porterà la storia a concludersi con la terza stagione, anche se sotto la guida di nuovi showrunner: Albert Kim ha lasciato il ruolo, con Jabbar Raisani e Christine Boylan che prenderanno le redini a partire dalla seconda stagione.

In occasione di un recente panel del PaleyFest LA dedicato ad Avatar - La Leggenda di Aang, Kim ha dichiarato di avere piena fiducia negli showrunner scelti per sostituirlo. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione della serie.

Avatar - La Leggenda di Aang, i protagonisti

Il casting di Toph

Downtown Casting ha indetto un casting aperto per la seconda stagione dello show. Toph Beifong è una maestra della curvatura della terra che ha scoperto anche la curvatura dei metalli e ha una disabilità visiva. È stata introdotta per la prima volta nell'episodio 4 di Book Two: Earth della serie animata originale di Nickelodeon ed è diventata subito uno dei personaggi preferiti dei fan.

Avatar - La leggenda di Aang, Ken Leung credeva di dover fare il provino per Avatar di James Cameron

Nell'avviso si legge che il casting è per un "personaggio di età compresa tra la metà e la fine dell'adolescenza, non vedente, di sesso femminile, asiatico" e si incoraggiano "gli attori non vedenti o ipovedenti a presentare la propria candidatura". Inoltre, l'agenzia di casting ha fornito la seguente descrizione del personaggio di Toph:

"È impertinente, sicura di sé e senza filtri. Per la maggior parte della sua vita la sua forza e le sue formidabili abilità di earthbending sono state represse, ma ora che è in fuga come maestro di earthbending dell'Avatar è pronta a diventare la feroce guerriera che crede di essere dentro di sé. L'esperienza nella danza e/o nelle arti marziali è un plus".