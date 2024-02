Avatar - La leggenda di Aang, Ken Leung credeva di dover fare il provino per Avatar di James Cameron

Il casting per la serie live action Avatar - La leggenda di Aang, disponibile da ieri nella libreria streaming di Netflix è stato circondato da un alone di assoluta segretezza. Netflix ha fatto di tutto per non far trapelare nulla, arrivando a scrivere scene fittizie ambientate in una banca.

Avatar - La Leggenda di Aang: una scena della serie

Il titolo della serie e il mistero intorno al progetto hanno creato qualche malinteso come quello di cui si è reso protagonista Ken Leung, che non aveva familiarità con la serie originale animata di Nickelodeon. L'attore newyorchese di origini cinesi era convinto di presentarsi al provino per Avatar... di James Cameron.

Qui Pro Quo

"Quando mi hanno avvisato che sarebbe stato un provino per Avatar credevo che sarei stato blu" ha dichiarato Leung, riferendosi al colore della pelle della specie aliena protagonista del franchise del regista di Titanic.

Un fraintendimento che in qualche modo l'ha aiutato nel lavoro. Totalmente all'oscuro della trama di Avatar - La leggenda di Aang, Ken Leung ha dichiarato di essere partito con la mente sgombra da pregiudizi per interpretare il comandante Zhao.

Nella serie Netflix, un ragazzo di Aang (Gordon Cormier) è conosciuto come l'Avatar e dovrà imparare ad assumere il controllo dei poteri dei quattro elementi per salvare un mondo che sta affrontando una guerra e sconfiggere un temibile nemico.

Nel cast dello show, composto da 6 episodi, sono inclusi anche Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu e Daniel Dae Kim.