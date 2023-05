Avatar: La via dell'acqua ha riciclato una sorprendente quantità di scene in motion capture del primo film

Molti sono i fan che dopo aver rivisto la pellicola più volte hanno notato che James Cameron ha riciclato numerose scene in motion capture per Avatar: La via dell'acqua, sequel arrivato nelle sale lo scorso anno.

Con il trascorrere del tempo, e una visione della pellicola ripetuta più e più volte, i fan di Avatar: La via dell'acqua hanno notato che il regista James Cameron ha riciclato un numero sorprendente di scene del primo film per il suo sequel trovando così la via del risparmio.

Secondo infatti quanto riportato da ComicBookMovie, alcune scene di Avatar sono state dipinte e riutilizzate per il suo sequel, Avatar: La via dell'acqua. Mentre i dettagli più importanti hanno subito delle modifiche, come il viso di Jake Sully, non sembra esserci alcuna differenza tra le inquadrature del personaggio.

Tutto ciò è accaduto più di una volta e anche il motion capture è stato riciclato per Neytiri, il personaggio interpretato da Zoe Saldaña.

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine

Difficile, se non impossibile, capire perché il regista non abbia girato nuovo materiale. E' però probabile che quello esistente fosse sufficiente al momento delle riprese. Inoltre, James Cameron potrebbe aver risparmiato tempo soprattutto in un momento difficile come quello legato alla pandemia da Covid-19 che ha creato non poche difficoltà.

Il ritorno nel mondo di Pandora si è comunque rivelato un grande successo commerciale e di critica. Il sequel è diventato il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi dietro solo ad Avatar e Avengers: Endgame guadagnando oltre 2,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il film ha anche ricevuto quattro nomination all'Oscar, tra cui "Miglior film".

Avatar 3, intanto, dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 20 dicembre 2024.