Avatar: La via dell'acqua batte ogni record con 14 nomination ai VES Awards

Avatar: la via dell'acqua si è contraddistinto anche in termini di nomination per gli effetti speciali, ottenendone ben 14 ai VES Awards.

Avatar: La via dell'acqua ha ottenuto 14 nomination per i VES (Visual Effects Society) Awards 2023, si tratta di un record per il settore. Il sequel di James Cameron non ha solamente superato il precedente risultato di The Mandalorian, ma ha anche battuto il numero di nomination ottenute nel 2010 dal primo capitolo di questa saga.

Così vediamo Avatar: La via dell'acqua competere in numerose categorie, tra cui la prestigiosa "Outstanding Visual Effects in a Photoreal Feature" al fianco di Animali fantastici: I segreti di Silente, Jurassic World: Dominion, The Batman e Top Gun: Maverick. Si tratta, a tutti gli effetti, di una delle più importanti nel settore degli effetti speciali.

"Siamo onorati di continuare a far luce sulla straordinaria abilità artistica e innovativa degli effetti speciali", ha dichiarato Lisa Cooke, presidente della VES (tramite Deadline). "In tutti i nostri candidati vediamo il lavoro migliore della categoria che eleva l'arte della narrazione ed esemplifica lo spirito di adattamento e ingegnosità - talenti che hanno mantenuto il pubblico coinvolto e sollevato, ora più che mai".

Non ci resta che attendere il 15 febbraio e vedere quali premi e riconoscimenti si porterà a casa Avatar: La via dell'acqua.