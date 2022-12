Avatar: La via dell'acqua, le prime reazioni lo definiscono "immersivo, spettacolare, migliore del primo film"

Ecco le prime reazioni della stampa internazionale dopo la visione di Avatar: La via dell'acqua, il film di James Cameron promette meraviglie e un eccezionale spettacolo visivo.

In concomitanza con la premiere mondiale, che si è tenuta a Londra qualche ora fa, le prime reazioni della stampa dopo la visione di Avatar: La via dell'acqua hanno invaso la rete promuovendo il film definito un "capolavoro visivo", "immersivo", "spettacolare" e addirittura "migliore del primo film". Il film segna il ritorno di James Cameron' al mondo che ha costruito tredici anni fa, dando vita al primo incasso nella storia del cinema, e alla storia della famiglia di Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e dei loro figli sul pianeta Pandora.

Ambientata oltre 10 anni dopo il film originale, la nuova avventura porterà Jake e la sua famiglia attraverso parti di Pandora che il pubblico non ha mai visto prima alla ricerca di un rifugio sicuro. Con la RDA che raddoppia i suoi sforzi minerari sul pianeta, Jake e Neytiri lottano per tenere unita la loro famiglia e combattere contro la minaccia invasiva. I trailer finora hanno mostrato panorami sbalorditivi e spettacolari sequenze subacquee che ci attendono in sala con il ritorno, tra gli altri, di Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi e l'arrivo di Kate Winslet.

Le reazioni della critica

"Sono felice di poter dire che Avatar: La via dell'acqua è fenomenale", ha scritto Erik Davis di Fandango. "Più grande, migliore e più emozionante di Avatar, il film è visivamente mozzafiato, viscerale e incredibilmente avvincente. La storia, lo spettacolo, la spiritualità, la bellezza: questo è il cinema e la narrazione al suo meglio".

Mike Ryan di Uproxx ha twittato: "Sì, non ho mai scommesso contro James Cameron. Sto cercando di risparmiare iperbole, ma non ho mai visto nulla di simile da un punto di vista tecnico e visivo. È travolgente. Forse troppo travolgente. A volte mi distraggo dalla trama perché sto fissando un pesce di Pandora. Qualcuno mi ha chiesto, 'Qual è la parte visivamente più impressionante del film?' E io ho risposto: 'L'intera faccenda onestamente.'"

Mentre l'aspetto visivo del film riceve consensi quasi universali più o meno allo stesso modo del suo predecessore, alcuni critici hanno trovato gli elementi della storia carenti al confronto. Scott Mantz ha scritto: "La storia in sé è più debole della prima e sembra diluita in 3 ore e 10 minuti, ma è sempre bello da guardare e l'ultima ora è fantastica".

La critica di EW Yolanda Machado lo ha paragonato a un Free Willy per la Generazione Z: "James Cameron è un maestro della tecnologia... e la sua direzione è più precisa qui. Il film nel suo insieme, pur essendo una meraviglia tecnologica con un mondo mozzafiato, è solo fatto per commuovere. Balla coi lupi e Free Willy per la Gen Z."

L'uscita italiana di Avatar: La via dell'acqua è fissata per il 14 dicembre.