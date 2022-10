Avatar: la via dell'acqua, nuovo trailer in arrivo per il sequel di James Cameron?

Secondo alcune indiscrezioni, un nuovo trailer dell'atteso sequel diretto da James Cameron, Avatar: la via dell'acqua, potrebbe arrivare molto presto.

Sembrerebbe che un nuovo trailer di Avatar: la via dell'acqua sia in procinto di arrivare. L'atteso sequel del blockbuster targato James Cameron potrebbe presto mostrarsi con dei nuovi materiali promozionali, ma vediamo cosa farebbe pensare a una loro imminente diffusione.

Come segnalato da The Direct, infatti, l'insider Amit Chaudhari ha riportato su Twitter l'approdo di un nuovo trailer per il secondo capitolo della saga dei Na'vi prima dell'uscita nelle sale di Black Panther: Wakanda Forever.

"Ho sentito dire che Disney avrebbe già programmati alcuni trailer prima dell'arrivo di Black Panther 2 nelle sale, incluso quello di Avatar 2" si legge nel tweet di Chaudhari.

Inoltre, questi anticiperebbe l'uscita della versione rimasterizzata di Avatar sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino: "E starebbero pianificando di aggiungere la versione Remastered di Avatar su Disney+ HS il prossimo mese".

Avatar: La via dell'acqua, con il ritorno del primo film al cinema è stato mostrato un estratto dal sequel

Vedremo se dei nuovi filmati promozionali arriveranno davvero a breve, ma nel frattempo vi ricordiamo che Avatar: La via dell'acquaapproderà nelle sale il 14 dicembre 2022.