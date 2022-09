Avatar: La Via dell'Acqua, con il ritorno del primo film al cinema è stato mostrato un estratto dal sequel

In questi giorni James Cameron è tornato sulla bocca di tutti, sia in relazione all'uscita di Avatar: La Via dell'Acqua, sia per via della riedizione nei cinema della pellicola precedente a questa. Non tutti sanno, però, che andare a vedere la versione rimasterizzata di Avatar al cinema comporta un piccolo vantaggio verso il suo seguito, in uscita questo dicembre. Infatti alcuni momenti di Avatar: La Via dell'Acqua sono stati inseriti all'interno della riedizione del film precedente, in un filmato attualmente disponibile soltanto in sala. In realtà, almeno in base a quanto rivelato da alcuni appassionati sul web, si tratterebbe di una singola scena, con la possibilità che il contenuto sia diverso di paese in paese.

Avatar 2: uno dei primi concept art ufficiali del film di James Cameron

Tornare indietro per andare avanti, quindi, legandosi al futuro del franchise. L'uscita del primo Avatar, nel corso del 2009, impattò sia sul grande pubblico, con incassi da record, sia sul mezzo cinematografico stesso e sulle sue potenzialità dal punto di vista tecnologico, segnando un passo in avanti ancora oggi importantissimo. A distanza di anni è quindi arrivato l'annuncio di Avatar: La via dell'acqua, con una conseguente e unanime accoglienza positiva.

Avatar: La Via dell'Acqua, cosa ci dice il teaser del sequel di James Cameron

Sicuramente la mossa verso una rimasterizzazione di Avatar è da rintracciare non soltanto nel denaro che potrebbe derivarne, ma anche in un tentativo di ricordare al grande pubblico un film che a breve riceverà un seguito diretto. Moltissime persone videro questo film al cinema all'epoca, ma quanti lo ricordano bene? Quanti potrebbero vederne un seguito ricordando ogni cosa del precedente? Stiamo pur sempre parlando di una pellicola uscita circa 13 anni fa.

Per cui, grazie alla re-release di Avatar, abbiamo avuto modo di rinfrescarci la memoria, e ora siamo pronti per Avatar: La Via dell'Acqua. E voi?