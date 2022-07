Avatar: La Via dell'Acqua, una nuova immagine di Quaritch, interpretato da Stephen Lang

Quaritch, personaggio interpretato da Stephen Lang, è ritratto in una nuova immagine di Avatar: La via dell'Acqua.

Avatar: La Via Dell'Acqua, il sequel del film diretto da James Cameron, ha nel proprio cast anche Stephen Lang, interprete del Colonnello Quaritch, di cui è stata diffusa una nuova immagine.

L'attore, ha inoltre, condiviso qualche dettaglio riguardante i cambiamenti avvenuti rispetto al primo capitolo della storia.

Avatar: La via dell'acqua, un'immagine del personaggio di Stephen Lang

Stephen Lang, parlando del suo personaggio in Avatar: La via dell'acqua, ha spiegato che ora apparirà in versione Na'vi: "Quaritch è più grande, più blu, è arrabbiato. Ma potrebbe esserci possibilmente un aspetto di umiltà. Quando prendi due frecce Na'vi nel petto ci sarà un qualche tipo di effetto su di te".

L'attore ha poi aggiunto che la trasformazione di Quaritch va oltre il suo aspetto esteriore: "È sempre stato un personaggio che si muoveva in linea retta e ad angolo retto, ma ora è agile come loro. Può muoversi con lo stesso tipo di astuzia e ferocia che possiede ogni Na'vi".

Il cast di Avatar 2 comprende i ritorni di Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald e Sigourney Weaver che avrà però un ruolo nuovo.

Tra i nuovi arrivi, invece, ci saranno Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Vin Diesel, e CJ Jones.