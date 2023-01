Avatar: La Via Dell'Acqua ha battuto Top Gun: Maverick. È il film con il maggior incasso del 2022

Il sequel del film diretto da James Cameron continua a macinare record. Dopo essere rimasto per ben tre volte in prima posizione al box-office globale ha adesso battuto gli incassi di Top: Gun Maverick.

James Cameron ce l'ha fatta. Avatar: La Via dell'Acqua ha ufficialmente battuto Top Gun: Maverick al box-office diventando il film con il maggiore incasso del 2022. Gli aggiornamenti sono arrivati dal portale Deadline secondo cui il sequel dell'epico sci-fi movie del 2009 abbia incassato 1,5 miliardi di dollari in tutto il mondo. Il film con Tom Cruise ha invece terminato la corsa al box-office con 1,49 miliardi di dollari.

Avatar: La Via dell'Acqua è rimasto per ben tre settimane consecutive al primo posto del box-office e potrebbe ampiamente superare i 2 miliardi di incasso. Risultato positivo che renderebbe ancora più scontato il via libera per i nuovi film.

Avatar: molti fan sono caduti in depressione dopo aver visto il film di James Cameron

Avatar 3 dovrebbe arrivare nelle sale nel 2024 e, stando alle prime indiscrezioni, Cameron avrebbe presentato agli studios un primo montaggio da ben 9 ore. Ovviamente appare molto improbabile che il montaggio finale sarà questo dal momento che la Disney era già preoccupata per la durata di Avatar 2, ovvero 3 ore e 12 minuti.

Come rivela la nostra recensione di Avatar: La Via dell'Acqua, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.