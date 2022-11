Avatar: La via dell’acqua, Guillermo del Toro condivide il suo commento entusiastico sul film

Il commento entusiastico di Guillermo del Toro su Avatar: La via dell'acqua non può che farci ben sperare nei confronti del sequel di James Cameron.

Mentre siamo in attesa dell'uscita di Avatar: La via dell'acqua, in arrivo nelle sale italiane il prossimo mese, Guillermo del Toro ha espresso la sua opinione riguardo al film, avendo avuto la possibilità di vederlo prima di tutti noi.

Nessuno spoiler, non temete, semplicemente un post Twitter su Avatar: La via dell'acqua in cui del Toro ha espresso tutto il suo stupore ed apprezzamento riguardo alla nuova fatica di James Cameron. "Un risultato sbalorditivo. Avatar: La via dell'acqua è pieno zeppo di panorami maestosi ed emozioni su scala epica. Un maestro all'apice dei suoi poteri...", vediamo scritto nel post, senza mezzi termini.

Sicuramente un riconoscimento del genere, da un collega come del Toro, ha un valore immenso in termini di cinema. Questo commento è stato pubblicato in risposta a un recente post del produttore del film, Jon Landau, in cui celebrava gli sforzi di troupe e cast negli ultimi giorni di produzione.

Con Avatar: La via dell'acqua di James Cameron, l'esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un'avventura spettacolare e ricca di azione. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar 2 inizia a raccontare la storia della famiglia Sully, del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

Vi ricordiamo che Avatar: La via dell'acqua è atteso nei cinema italiani a partire dal 14 dicembre.