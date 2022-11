Avatar: La via dell'acqua, James Cameron: "Se fa flop, sono pronto a cancellare Avatar 4 e 5"

James Cameron è pronto a tutto, anche a cancellare Avatar 4 e 5 se Avatar: La via dell'acqua non darà la risposta sperata al botteghino globale.

James Cameron è consapevole dei cambiamenti avvenuti nel mondo del cinema e annuncia che, se il suo Avatar: La via dell'acqua dovesse fare flop al botteghino, ha già pronto un piano per cancellare Avatar 4 e 5 e chiudere la storia col terzo film.

Avatar: La via dell'acqua è uno dei film più attesi della stagione cinematografica. Il sequel, che ha avuto una genesi lunghissima, arriva al cinema 13 anni dopo l'hit Avatar, che ha conquistato il pubblico globale. Ma James Cameron ha il polso della situazione e sa bene che in questi anni l'industria cinematografica è profondamente cambiata così, se il botteghino non dovesse dare la risposta sperata, ha pronto un piano B.

James Cameron ha un piano B

In una recente intervista con Total Film Magazine, Cameron ha dichiarato: "Il mercato potrebbe dirci che abbiamo finito tra tre mesi, o potremmo essere semi-finiti, il che significa: 'Va bene, completiamo la storia con terzo film, ma non possiamo andare avanti all'infinito,' se non è redditizio... Siamo in un mondo diverso ora da quello che eravamo quando ho scritto questa roba. La pandemia e lo streaming ci tengono in scacco. Ma forse ricorderemo alla gente cosa significhi andare al cinema Questo film lo fa sicuramente. La domanda è: a quante persone importa davvero oggi?"

In precedenza, il produttore del film John Landau aveva rivelato a Variety che alcune parti di Avatar 3 e 4 erano già state girate: "Abbiamo completato la maggior parte del primo atto di Avatar , c'erano ragioni logistiche per cui dovevamo farlo. Abbiamo progettato la maggior parte di Avatar 4, ma in realtà non l'abbiamo girato tutto - solo il primo atto".

Avatar: La via dell'acqua vedrà il ritorno di Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver, con l'aggiunta al mix di Kate Winslet. il film approderà nei cinema italiani il 14 dicembre.