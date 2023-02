Avatar: La Via dell'Acqua, svelato il compenso ultra milionario di James Cameron

Per la realizzazione di Avatar: La Via dell'Acqua, James Cameron ha ricevuto un compenso ultra milionario, entrando nella classifica dei registi più pagati del 2022.

James Cameron ce l'ha fatta di nuovo. Il suo Avatar: La Via dell'Acqua , uscito nelle sale lo scorso dicembre, ha sbancato al box-office mondiale incassando oltre 2 miliardi di dollari e scalzando addirittura Star Wars: Il Risveglio della Forza dalla classifica dei film con i maggiori incassi. E sembrerebbe proprio che per il film il regista abbia ricevuto un compenso ultra milionario.

Secondo un report condiviso da Forbes, James Cameron avrebbe guadagnato almeno 95 milioni di dollari, entrando di diritto nella classifica dei registi più pagati del 2022. Per la precisione è finito all'ottavo posto ed è l'unico regista nella top ten assieme a Tyler Perry.

Il successo di Avatar 2 ha ovviamente convinto la Disney a dare il via libera agli altri sequel. Cameron avrebbe già consegnato agli studios un primo montaggio del terzo capitolo della saga, della durata di ben 9 ore.

Avatar: La via dell'acqua aveva già segnato un record nel 2022, superando Top Gun: Maverick e diventando il film con i maggiori incassi dell'anno. Come rivela la nostra recensione di Avatar: La Via dell'Acqua, la storia fa ritorno su Pandora, dove l'umano trasformato in Na'vi Jake Sully è ora sposato con Neytiri, interpretata da Zoe Saldana, e si prende cura di un branco di bambini adolescenti mentre contemporaneamente combatte gli invasori umani che tentano di colonizzare la sua nuova casa.