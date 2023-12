Avatar: La via dell’acqua, la 4K Steelbook (3 BD) è scesa di prezzo su Amazon

Dopo l'enorme successo generato dal primo film, Avatar: La via dell'acqua ha nuovamente confermato il talento di James Cameron e la curiosità nei confronti del mondo di Pandora, agli occhi del mondo. Se il capitolo numero uno aveva ammaliato le masse di spettatori accorsi nei cinema, il secondo è riuscito nell'ardua impresa di stregarli anche dopo parecchi anni dalla precedente proiezione. Ancora una volta un contesto fantascientifico come questo, nella sua enorme cura in termini tecnici e di caratterizzazione, ha voluto sollevare un minimo l'asticella produttiva in termini cinematografici, aprendo la strada a una saga che attende di essere raccontata e approfondita.

Oggi segnaliamo agli amanti di Avatar e a coloro che hanno apprezzato Avatar: La via dell'acqua, che la versione 4K Steelbook (3 BD) del secondo capitolo è leggermente scesa di prezzo su Amazon. Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 24,90€, con uno sconto del 6% sul prezzo segnato precedentemente. Se interessati all'acquisto, o anche solamente a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un'edizione di Avatar: La via dell'acqua da collezionare

Su Amazon la 4K Steelbook (3 BD) di Avatar: La via dell'acqua viene così descritta: "Torna nel magnifico mondo di Pandora in questa entusiasmante avventura piena di emozioni! Avatar: La via dell'acqua raggiunge nuove vette ed esplora profondità sconosciute mentre James Cameron torna nel mondo di Pandora in questa avventura d'azione ricca di emozioni. Ambientato più di un decennio dopo gli eventi del primo film, questo nuovo entusiasmante capitolo narra la storia della famiglia Sully e introduce il pubblico ai tulkun, maestose creature marine dell'oceano. Oltre 3 ore di contenuti extra ti porteranno a scoprire a fondo Pandora, dalla sua creazione ai personaggi che lo popolano e molto altro ancora. Scoprili nelle edizioni 4K e Blu-Ray".

Pur non trattandosi di un grandissimo sconto, vale comunque la pena dare un'occhiata a un'edizione del genere di Avatar: La via dell'acqua, perfetta da collezionare.