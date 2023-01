Avatar: La via dell'acqua sfiora i 2 miliardi, James Cameron: "Siamo stanchi di stare col culo sul divano!"

Avatar: La via dell'acqua sta per raggiungere i due miliardi di incasso globale e il regista James Cameron celebra il risultato scagliandosi contro lo streaming-

Mentre Avatar: La via dell'acqua si avvicina alla soglia dei 2 miliardi di dollari al botteghino mondiale, James Cameron celebra la voglia di ritorno al cinema degli spettatori in un'era di dominio dello streaming.

James Cameron ha parlato con Variety durante l'Official Digital Pre-Show per i Golden Globes, commentando in maniera colorita il predominio al botteghino del sequel di Avatar:

"Avatar: La via dell'acqua ha incassato oltre 1,7 miliardi di dollari e attualmente è il settimo maggior incasso di sempre. Con un totale di oltre 1,19 miliardi di dollari al botteghino internazionale, il film si classifica come la quinta più grande uscita internazionale dietro solo ad Avatar, Avengers: Endgame, Titanic e Avengers: Infinity War". Ciò significa che Cameron ha diretto tre delle prime cinque uscite internazionali della storia per incassi.

"Non ci sto pensando in questi termini", ha detto Cameron commentando il risultato incredibile. "Ci sto pensando in termini di ritorno nei cinema di tutto il mondo. Stanno persino tornando nei cinema in Cina nonostante la nuova ondata. Stiamo lanciando un messaggio come società, 'Ne abbiamo bisogno!' Dobbiamo andare al cinema. Basta con lo streaming! Sono stanco di stare col culo sul divano!".

Avatar 3, le anticipazioni di James Cameron scatenano gli sfottò: "Sta copiando Avatar - La leggenda di Aang?"

Nel corso dell'intervista, il regista se la prende con gli spettatori che scrivono messaggi durante i film al cinema: "Stanno perdendo di vista il punto. Quando andiamo al cinema facciamo un patto con noi stessi per avere l'attenzione totale per un paio d'ore. Si tratta di immergersi... scegliendo di impegnarsi in questo prima dell'inizio".