Avatar: Kate Winslet non distingueva il secondo film dal terzo durante le riprese

Kate Winslet è tornata a essere diretta da James Cameron nei due sequel di Avatar, Avatar 2 e Avatar 3. L'attrice, inglese ha, però, confessato di non essere riuscita a distinguere quali fossero le scene del secondo film e quali del terzo durante le riprese.

Avatar 2: uno dei primi concept art del film

Nel podcast WTF di Marc Maron, Kate Winslet ha rivelato che sul set di Avatar era confusa su quali scene effettivamente stessero girando, se appartenenti ad Avatar 2 o ad Avatar 3, la cui lavorazione è partita in concomitanza:

"Ho perso il conto di quanti ne sta facendo [Cameron] contemporaneamente. Ho girato due film insieme, in tandem con lui. Tutto il mio lavoro è stato nel 2018... È un'esperienza straordinaria. Entri in questo enorme hangar e tutto è possibile. Vuoi volare oggi? Vuoi fare qualche combattimento con la lancia sott'acqua? Certo, lo faremo. È stato meraviglioso per me essere parte di una macchina così ben oliata, con artisti e tecnici così competenti."

Avatar 2: Kate Winslet ha battuto il record di apnea di Tom Cruise

La confusione di Kate Winslet è giustificata dalla scelta di James Cameron di girare entrambi i film back-to-back, inoltre conoscendo l'universo di Avatar i copioni saranno stati molto elaborati. Difficile per gli attori distinguerli al momento del ciak. Kate Winslet ha, però, elogiato il monumentale lavoro di James Cameron, in attesa di vedere il risultato al cinema.

Al momento, la data d'uscita di Avatar 2 nelle sale resta fissata per il 17 dicembre 2021 e, se tutto procede senza ulteriori intoppi, Avatar 3 uscirà il 22 dicembre 2023. Seguiranno Avatar 4 il 19 dicembre 2025 e Avatar 5 il 17 dicembre 2027.