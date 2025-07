Avatar: James Cameron vuole espandere la saga con un progetto animato

La saga di Avatar potrebbe espandersi a sorpresa con un progetto animato. A rivelarlo è stato il regista James Cameron in attesa dell'arrivo nelle sale del terzo capitolo della storia, Fuoco e cenere, di cui oggi è stato condiviso online un nuovo trailer.

I possibili progetti animati di Avatar

In un'intervista rilasciata a Empire Magazine, James Cameron ha rivelato di aver parlato con i vertici della Disney per parlare della possibile realizzazione di un progetto animato della saga di Avatar. Il regista ha raccontato: "Ho detto: 'Guardate, voglio realizzare una serie animata antologica che è ambientata essenzialmente in quel mondo, ma con storie che non vi aspettereste'".

La bellissima Zoe Saldana (32 anni) è Neytiri nel film Avatar

Cameron ha inoltre ammesso: "Potrebbe anche esserci un film animato in arrivo, potrebbe essere realizzato per lo streaming o per i cinema. Un buon esempio è Animatrix, in cui sono usciti dal mondo di Matrix. Questi sono tutti esempi grandiosi di come si possa aggiungere spessore e dei dettagli al mondo di Avatar".

L'animazione potrebbe quindi permettere di esplorare la storia del passato di alcuni personaggi della saga o eventi che sono avvenuti nello stesso periodo mostrato nei film, ma che non hanno avuto spazio sullo schermo. James ha fatto alcuni esempi: "Chi è atterrato per primo a Pandora? La prima spedizione. Si potrebbe andare ovunque si desideri".

Il possibile sviluppo dei progetti animati

Cameron ha però frenato le speranze dei fan della saga: "Non abbiamo ancora fatto molto. Stiamo ancora raccogliendo le idee per le storie e cose di quel tipo, e devo trovare i filmmaker, gli animatori, le persone che vorrebbero lavorarci".

Non resta quindi che attendere per scoprire se in futuro l'universo di Pandora sarà al centro di ulteriori progetti oltre ai già annunciati film con star un cast composto da Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Kate Winslet, Cliff Curtis ed Edie Falco.

In Avatar: Fuoco e Cenere, in arrivo nei cinema di tutto il mondo a dicembre, debutterà inoltre una nuova villain, Varang, interpretata da Oona Chaplin.